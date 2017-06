Laibaauto juht vaatas surnud naise rindu, kohus mõistis ta hauarahu rikkumises süüdi

Kohtu teatel paljastas mees oma tööst delikaatseid ja salajasi andmeid sõpradele ja kolleegidele, saates neile surnutest tehtud fotosid ning vesteldes sel teemal telefonis, edastab iltasanomat.fi.

Kohus pidas kõige häbiväärsemaks juhtumit, milles laibaauto juht avas laibakoti, tõstis surnud noore naise pluusi üles, et näha ta rindu.

Kohtu alla antud autojuht eitas süüd ja teatas, et tema tegevuse kohta on esitatud valeandmeid, kuna kolleegid on tema vastu ja üritavad teda halvas valguses näidata.

Autojuht võttis omaks, et saatis sõpradele ja kolleegidele WhatsApp rakenduses surnutest fotosid, samas selgitades, et tegemist oli musta huumoriga.

Mees tõi näite, et temal ja ta kolleegidel kombeks visata nalja, et «küll oli raske tööpäev». See on nende slängis viide, et nad transportisid surnut, kellel oli keskmisest suurem kehakaal või oli ta keskmisest pikemat kasvu.

Kohtus tunnistusi andnud kolleegi sõnul näitas kohtualune ühte tema poolt transporditud surnut näiteks ehituspoes töötavale sõbrale.

Mees ja ta kolleeg käisid töö ajal ehituspoes värvi ostmas ja näitasid seal töötavale sõbrale laipa. Ehituspoes töötav mees andis samuti kohtus tunnistusi, kuid tema sõnul ei soovinud ta laipa vaadata.

Kohtuniku sõnul on selles juhtumis mitmeid vasturääkivusi, kuid kindel on, et juht jagas oma töö kohta käivat salatatud infot kõrvaliste isikutega ja vaatas surnud naise rindu. Mees oli transportinud naise kohtumeditsiini keskusesse, kus avas laibakoti, et surnut vaadata.

Kohus mõistis laibaauto juhi hauarahu rikkumises süüdi ja ta peab maksma 500 eurot trahvi.