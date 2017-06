Alaska kalurid: mõõkvaalad ründavad nagu agressiivne mootorratturite gäng

Kanada väljaanne National Post teatel ei pruugi kalurite 10 000 – 15 000- kilogrammisest kalasaagist palju alles jääda kui kalalevad on mõõkvaalade parve poolt ümber piiratud.

Mõõkvaalad / KEN REA/CATERS NEWS/Caters News Agency/Scanpix

Kalalaeva F/V Augustine omaniku Paul Clampitti teatel on mõõkvaalad neid näiteks Barentsi merel taga ajanud ja nad on pidanud kiiresti sadamasse tagasi pöörduma.

Paljudel kalalevadel on heliseadmed, mille abil üritatakse mõõkvaalasid kalastustkohtadest eemal hoida, kuid alati ei ole need efektiivsed.

«Oleme pannud tähele, et mõõkvaalad on täpsed nagu kellavärk. Nad teavad täpselt, millal me püüdma läheme ja millal püüdmise lõpetame,» lisas Clampitt.

Mõõkvaal / Mark Malleson/AP/Scanpix

Kalur John McHenry arvates ründavad mõõkvaalad nagu agresiivne mootorratturite gäng, piirates kalastusalused ümber ja üritades kinnipüütud saaki saada.

«Esmalt tiirleb kalastuskohas vaid paar mõõkvaala, kuid mõne minutiga võib neid olla 40 ja siis on lõksust pääsemine raske,» lisas McHenry.

Väljaande Anchorage Daily News teatel kogunevad mõõkvaalad kalaalevade taha ja kui võrkudesse on piisavalt saaki kogunenud, siis söövad sellest enamiku ära. Kalurid aga võivad jääda peaaegu tühjade kätega.

Kui kalalaevade meeskonnad on otsustanud põgeneda, vedades saaki laeva taga, siis mõõkvaalad on mõnel juhul jälitanud neid kümneid kilomeetreid.

Mõõkvaalad / Valery Hache/AFP/Scanpix

«Me võime püüda näiteks 15 000 kilogrammi kala, kuid nutikad mõõkvaalad on leidnud viisi, kuidas meie võrgud tühjendada. Oleme nende jaoks nagu kelnerid, kes toitu ette kannavad,» teatasid kalurid.

Kalur Jeffe Kauffmani ja aluse F/V Oracle kapteni Robert Hansoni tähelepanekute järgi õpetavad vanemad mõõkvaalad noorematele kalasagi röövimise oskusi.

Alates 1990. aastatest Barentsi merel kala püüdnud Hansoni sõnul on mõõkvaalade arv viimastel aastatel suurenenud ja need mereloomad käituvad aina agressiivsemalt.

Alaska kalurite andmtel on neil kolleege, kes mõõkvaalade poolt toime pandud kalavarguste tõttu on sattunud majanduslikult raskesse olukorda ja selle tõttu on kalapüügist loobunud.

Mõõkvaal (Orcinus orca) on suurim delfiinlaste sugukonda kuuluv vaalaline. Ta toitub väikekaladest ja mereimetajatest, vahel isegi haidest.