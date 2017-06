«Sherlocki» tegijad võtavad ette Dracula

Gatissi ja Moffati uus seriaal koosneb 90-minutilistest osadest, aluseks on kirjanik Bram Stokeri romaan Transilvaania kuulsast vampiirist, edastab BBC.

Radio Timesi andmetel peaks uus seriaal jõudma vaatajateni 2019. aastal, selle tootmine on käivitatud, kuid veel ei ole korralikku käsikirja ning ka näitlejate lõplikku valikut ei ole tehtud.

Allikate teatel ei paku Gatiss ja Moffat Dracula rolli Benedict Cumberbatchile, kuna ta on «end Sherlockina sisse söönud».

Benedict Cumberbatch Sherlock Holmesina / Anonymous/AP/Scanpix

Dracula seriaali produtsendiks on Moffati abikaasa Sue Vertue ning kaastatud on ka filmistuudio Hartswood Films. Veel ei ole teada, kas Moffat ja Gatiss toovad Dracula tänapäeva nagu nad tegid Sherlock Holmesiga.

Stokeri kuulus romaan «Dracula» ilmus esmakordselt 1897. aastal ja see räägib Transilvaania krahvist Draculast, kes reisib Inglismaale, et saada «kiire suutäis verd».

Kinolinal on krahv Draculat kujutanud Bela Lugosi, Gary Oldman, Christopher Lee ja Leslie Nielsen.

Bela Lugosi Draculana / Personalities Between the wars/Scanpix

Leslie Nielsen Draculana / Kuvatõmmis/Youtube

Gatiss on kehastanud Draculat BBC kuuldemängus, millest möödunud aastal avaldati audioraamat.

Moffat loobub pärast selle aasta jõulueri seriaali «Doctor Who» stsenaristi ja peaprodutsendi tööst, et hakata töötama «Draculaga».

Moffat ja Gatiss ei paljastanud, kas ja kuidas «Sherlockit» edasi tehakse või see lõppeb neljanda hooajaga. Kinnitamata andmetel on plaanis teha sellele seriaalile ka viies ja kuues hooaeg.

Samas on Benedict Cumbrebatch mitmes intervjuus öelnud, et neli hooaega on piisav ja tal on juba käsil teised projektid.

Dracula legend põhineb Valahhia ajaloolisel vürstil Vlad Draculil (1390 – 1447), kes olevat olnud väga verejanuline.

Rumeenias Transilvaanias Branis asuv loss, mida seostatakse vampiir Dracula legendiga / /©The Image Works / TopFoto/Scanpix