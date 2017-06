Pildid ja video: austraallasest miljonär hakkas 20 aastat tagasi robinsoniks ega kahetse seda

Tõsielu Robinson Crusoe teatel ei kahetse ta tsivilisatsioonist lahkumist, vaid on õnnelik, et ta seda tegi ning teda ei tõmba juba ammu suurlinnaelu ega melu, edastab Caters News.

Austraallane David Glasheen hakkas 20 aastat tagasi robinsoniks / BRIAN CASSEY/NYT/Scanpix

20 aastat tagasi elas Glasheen Sydneys, olles suurkorporatsiooni juhatuses, kuid siis tabas teda mitmetahuline kriis, mis pani elu ümber hindama.

Glasheen oli 1980. aastate lõpul peakorteriga Sydneys asuva firma, mis kaevandas Paapua Uus-Guineas kulda, juhtkonnas ja ta vara suurus ulatus siis 28,4 miljoni dollarini. 19. oktoobril 1987 leidis aset niinimetatud must teisipäev, mil börs kokku varises ning paljud ärimehed jäid suurtest summadest ilma.

Austraallane David Glasheen hakkas 20 aastat tagasi robinsoniks / BRIAN CASSEY/NYT/Scanpix

Glasheen kaotas ainuüksi sel päeval 7,25 miljonit dollarit. Järgmised paar aastat olid väga rasked, ta firma oli pankroti äärel, pere lagunes ja 1991. aastal lahutas ta oma naisest.

Kuid 1993. aastal kuulis ta, et Austraalia põhjaosas asuvale Restoration Islandile, mis on looduskaitse all, otsitakse haldajat ja üürnikku, haaras ta kohe võimalusest ning 1997. aastal kolis ta sinna. Ta müüs oma vara maha, võttes saarele kaasa vaid hädavajaliku ja oma koera Quasi.

Austraallane David Glasheen hakkas 20 aastat tagasi robinsoniks / BRIAN CASSEY/NYT/Scanpix

Glasheeni sõnul elab ta paradiisis, sest seal on soe ja meri on käe-jala juures, pakkudes hõrgutisi toidulauale.

Eksmiljonärile pakuvad peavarju ta enda ehitatud onnid, milles on kasutatud käepäraseid vahendeid, kaasa arvatud mereveest leitud puitu ja kalavõrke.

Austraallane David Glasheen hakkas 20 aastat tagasi robinsoniks / BRIAN CASSEY/NYT/Scanpix

Mehe eelmine koer Quasi hukkus mürkmao sisemaataipani (Oxyuranus microlepidotus) hammustuse tõttu, kuid tal on uus kaaslane, kes kannab nime Polly.

Austraallase toidulaual on peamiselt merest püütud kalad ja koorikloomad ning ta joob kookospiima. Vahel ta käib siiski ka tsivilisatsioonis, sõudes paadiga Cairnsi, kus teeb sisseoste.

Austraallane David Glasheen hakkas 20 aastat tagasi robinsoniks / BRIAN CASSEY/NYT/Scanpix

Mehe teatel loeb ta palju ja hoiab end maailmas toimuvaga kursis.

Glasheen on maailmas nüüdseks üsna tuntud ning teda on huvi pärast külastanud ka Hollywoodi produtsendid ja näitlejad, kaasa arvatud Tom Hanks ja Russell Crowe, kes on soovinud olla mõne aja tsivilisatsioonist eemal.

Glasheen on Restoration Islandil üüriline, kuid võimude arvates on ta seal liiga peremehetsema hakanud ja selle tõttu on teda paaril korral üritatud seal lahkuma sundida, kuid seni ei ole see õnnestunud.

Austraallane David Glasheen hakkas 20 aastat tagasi robinsoniks. Pildil Restoration Island / BRIAN CASSEY/NYT/Scanpix

David Glasheeni külastas hiljuti filmitegija Alvaro Cerezo, kes teeb temast dokumentaalfilmi.