Saudi Araabia kuningas jättis vennapoja troonipärija tiitlist ilma, andes selle oma pojale

58-aastase ekstroonitroonipärija, kes on Saudi Araabia asepeaminister, siseminister ja terrorismi vastu võitlemise agentuuri juht, asemele astub 31-aastane kaitseminister ja majandusnõukogu juht, edastab The Guardian.

Saudi Araabia uus kroonprints Mohamed bin Salman ja endine kroonprints Mohammed bin Nayef / FAYEZ NURELDINE/AFP/Scanpix

Kroonprintsiks saanud Mohammed bin Salman oli varem troonipärimise järjestuses kolmas, kandes tiitlit asekroonprints, kuid Saudi Araabia kuningakoja eksperdid arvasid, et kuningas teeb temast kroonprintsi, sest tegemist on tema pojaga ja ta on noorem kui nüüdseks endine kroonprints. Samas võib see samm tuua kaasa pingeid nii kuninglikus peres kui Saudi Araabia poliitikamaastikul.

Saudi Araabia uus kroonprints Mohammed bin Salman / Hassan Ammar/AP/Scanpix

Salman sai Saudi Araabia kuningaks 2015. aasta jaanuaris ja enne seda oli prints Mohammed bin Salman saudide jaoks üsna tundmatu. Kui nüüdne kuningas Salman oli kroonprints, tegeles ta poeg kuningakoja igapäevaelu juhtimisega.

Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz al-Saud / BANDAR AL-JALOUD/AFP/Scanpix

Kuningas Salman üllatas pärast võimule saamist sellega, et kaasas poja riigijuhtimisse, andes talle tähtsaid ametikohti ning minnes mööda vanematest sugulastest, kes on poliitikas ja majanduses kogenenumad.

Saudi Araabia riigitelevisooni kohaselt toetas kuningliku pere 34 juhtivliikmest 31 prints Mohammed bin Salmanile troonipärija tiitli andmist.