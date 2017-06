Tai politsei tegi bordelli haarangu, leides mullivannis grupiseksijad

Politsei teatel on Pattayas bordellide ja stripklubide pidamine keelatud, kuid ikkagi on seal salakohti, mille tõttu jätkuvad seksikaubanduse hävitamise operatsioonid, edastab Daily Mail.

Politsei ei paljastanud kahe prostituudiga seksinud mehe nime ega kodakondsust, kuid kinnitas, et tegemist on läänest pärit mehega.

Mees tellis bordellis eriruumi, kus on mullivann, makstes umbes 3000 bahti (80 eurot) ühe tunni kasutamise eest. Mehe kaaslasteks olid kaks kohalikku 20. eluaastates prostituuti, kolmik harrastas oraalseksi ning tarbis õlut ja sigarette.

Lisaks nimetatud kolmikule leidsid politseinikud veel 15 seksitöötajat, kes veetsid klientidega baaris aega ja ühe prostituudi, kes seksis numbritoas kliendiga.

Bordelli tubadest leiti suures koguses kondoome, lubrikante ja seksimänguasju.

Enne haarangut külastasid erariides politseinikud nimetatud bordelli ja tegid kindlaks, kui palju seal prostituudid maksavad ja milliseid teenuseid pakutakse.

Pattaya politsei teatel on kuurort mõeldud eelkõige perepuhkajatele ja seega ei ole bordellid sobivad.

Pattaya politseijuhi Apichai Klobpetchi teatel oli esmaspäeval toimunud politseioperatsioon edukas.

«Pattaya on eelkõige perekondade puhkepaik, mitte seksikuurort ja seega on prostitutsioon keelatud. Jätkame operatsioone, et linn ebaseaduslikest bordellidest puhastada,» sõnas Klobpetch.

Politsei arreteeris bordelli juhtinud 52-aastase naise, kes kuulatakse üle.