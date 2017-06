Professionaalset abi otsinud Tiger Woods näeb märgatavalt parem välja

USA meedia teatel jäi staari auto politseile silma, kuna ta sõidustiil oli kummaline ning kui ta autost välja tuli, siis ei suutnud ta ise püsti seista, vaid politsei pidi teda toetama.

USA Jupiteri politseiauto pardakaamera salvestas Tiger Woodsi kinnivõtmise / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Politsei arvates oli golfimängija silmnähtavalt purjus, kuid 97 golfiturniiri võitnu sõnul oli ta liiga suurest ravimikogusest uimane.

USA Jupiteri politseiauto pardakaamera salvestas Tiger Woodsi kinnivõtmise / Handout/Reuters/Scanpix

Woods kommenteeris hiljem, et ta ei saanud aru, kuidas erinevad ravimid said talle joobega sarnase seisundi tekitada.

Staari probleemid said alguse seljavaludest, mille tõttu ta võtab erinevaid ravimeid ning viimase kolme aasta jooksul on talle tehtud neli operatsiooni.

Tiger Woods Florida Jupiteri politsei turvakaamera pildil / PBSO/ MEGA/Scanpix

Golfi asjatundjate sõnul on 41-aastase sportlase seljavaevus näha ka ta liikumises ja kehahoiakus. Ta seni kõige viimane turniirivõit on aastast 2013.

Tiger Woods / Kamran Jebreili/AP/Scanpix

Woods teatas Twitteris, et ta otsis ravimisõltuvuse tõttu professionaalset abi ja see on aidanud tal taastuda.

«Olen seni ravikuuril, et saada tervis korda ja loobuda liigsetest ravimitest, mida olen seni vajanud seljavalude ja unehäirete tõttu,» teatas Woods sotsiaalmeedias.

Kõmufotograafid jäädvustasid Woodsi möödunud pühapäeval, mil USAs tähistati isadepäeva. Ta oli koos oma kahe lapsega, kelle ema on ta endine abikaasa, rootslannast modell Elin Nordegren.

Woodsi näinute sõnul nägi ta nüüd tervem välja kui kolm nädalat tagasi meediasse jõudnud politseifotodel.

Tiger Woods politseifotol / Reuters/AFP/AP/SCANPIX