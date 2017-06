Täna õhtul kuuleb Tallinnas Mick Pedajat ja näeb Soome moedisaini

Tai džunglireividest ja Burning Manifetivalist inspireeritud Valo tegutseb juba kolmandat aastat, nüüd aga jõuti esimestkorda ametlikult ka Eestisse. Valo loojad Arto Lehtola ja Lasse Larkovuo on suured Eesti fännid ning neile teeb rõõmu, et Mick Pedajal juhtus just õigel päeval esinemisgraafikus auk olema.

Mick Pedaja / Ööklubi 9/11

«Kuulsime teda esimest korda live´s eelmisel suvel ühel Eesti festivalil ja tundsime ta kohe oma inimesena ära,” kommenteerib Arto, kes kodus mõnikord Pedaja plaadi peale paneb.

«Ja, mäletan, et jäin keset muruplatsi seisma ja küsisin oma Eesti sõpradelt, et kas see maailmaklassi artist on päriselt ka eestlane,» naerab Lasse ja lisab, et Micki esinemine Valo Eesti debüüdil on suurim au.

Sündmuse kohta leiab lisainfot Facebookist: facebook.com/events/1933296760219343/

Soome rõivabränd Valo / Ööklubi 9/11

