Balil leidis aset tõsielu «Prison Break»

Indoneesia politsei teatel on tagaotsitavaks kuulutatud Austraalia kodakondsusega Shaun Davidson ja veel kolm välismaalast, kes lahkusid salaja Kerobokani vanglast, kasutades selleks enda kaevatud 15 meetri pikkust tunnelit, edastab The Guardian.

Indoneesia Bali Kerobokani vangla / SONNY TUMBELAKA/AFP/Scanpix

Perthist pärit 33-aastane Davidson kandis alates möödunud aasta spetembrist ühe aasta pikkust karistust selle eest, et ta sisenes Indoneesiasse teise isiku passi kasutades ja rikkus migratsioonireegleid.

Bali Kuta politsei teatel toimus vangide põgenemine eile hommikul kohaliku aja järgi vangla haiglast, kust oli kaevatud varjatud tunnel.

Politsei lisas, et tegemist oli üsna kitsa käiguga, mille suurus oli 50 sentimeetrit korda 75 sentimeetrit ja pikkus oli 15 meetrit. Käik viis vangla territooriumilt välja lähedase maantee juurde.

Indoneesia Bali Kerobokani vangla / SONNY TUMBELAKA/AFP/Scanpix

Bali politsei avalikustas põgenenud vangide fotod, et inimesed, kes neid näevad, annaksid nende asukohast teada.

Lisaks austraallasele on põgenenud vangide hulgas 43-aastane bulgaarlane Dimitar Nikolov Iliev, kes sai seitsme aastase vangistuse rahapesu eest, 31-aastane India kondakondsusega Saye Mohammed Said, kes oli saadetud narkokaubanduse tõttu 14 aastaks trellide taha ning 50-aastane malaislane Tee Kok King, kes kandis seitsme aasta pikkust karistust narkosmugeldamise eest.

Davidsonil oli jäänud karistust kanda vaid kaks kuud ja 15 päeva ning pärast seda oleksid Indoneesias võimud ta Austraaliasse tagasi saatnud.

Samas on sel mehel ka oma kodumaal jalgealune tuline, kuna ta on narkokuritegudes kahtlustatava ja tema kohta on arreteerimiskäsk välja antud.

Austraallane Davidson saabus Balile 2015. aasta jaanuaris, tegeledes mitu kuud vaid pidutsemise, narkotarbimise ja joomisega. Bali võimudel tekkis mehe suhtes kahtlus ja paljastus, et ta kasutas riiki sisenemiseks passi, mille oli nimi Michael John Bayman.

Indoneesia politsei arreteeris Davidsoni ja Denpasari kohus määras talle migratsioonireeglite rikkumise eest vanglakaristuse. Kohtus ilmnes ka see, et ta oli tarbinud suures koguses narootikume.

Austraallane oli vangistusaja alguses väikeses kongis, kuhu oli surutud 20 inimest ning seal ei saanud ennast parktiliselt liigutada.

Kerbokani vangla on mõeldud 300 vangile, kuid sinna on paigutatud 1200 vangi, seega on tegemist ülerahvastatud ja viletsate sanitaaroludega vanglaga.

Indoneesia Bali Kerobokani vangla / SONNY TUMBELAKA/AFP/Scanpix

Indoneesias on vanglast põgenemised võrdlemisi sagedased. Möödunud kuul pääses Sumatral üleujutuse tõttu, mis lõhkus Jambi vanglahoone seinad, vabadusse 76 vangi.

Mais toimus Sumatral Pekanbaru vanglas ülerahvastatuse ja korruptsiooni tõttu mäss, mis aitas kaasa 442 vangi põgenemisele.

