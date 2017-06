Iraani võimud keelasid zumba kui moslemitele sobimatu sportliku liikumise

Iraani spordiföderatsiooni juhi Ali Majadra teatel on zumba puhul tegemist islami ja koraani kaanoneid eirava liikumisega, mille tõttu moslemid ei tohi sellega tegeleda, edastab The Independent.

«Sellistele sportlikele tegevustele nagu zumba, milles on tantsu elemente ja mis põhineb rütmilisel liikumisel, ei ole meie islamistlikus ühiskonnas kohta, kuna see on islamistlike tavade ja ideoloogiaga vastuolus,» selgitas spordiföderatsiooni juht.

Ta lisas, et iraanlased peaksid tegelema spordialadega, mis on võimude poolt heaks kiidetud ja sobivad islamiga.

Iraanis on juba enamik zumbatreeninguid lõppenud ja zumba treenerid on jäänud kas tööta või siis hakanud teiste sportlike liikumistega tegelema.

Iraanis on ka varem keelatud sportlikke harrastusi, millega tegelevad eelkõige naised, kuna islami kohaselt ei tohi naine oma keha liigselt paljastada ega liiga seksikalt liikuda.

Colombiast pärit kiirel rütmil ja liikumisel põhinev zumba on viimastel aastatel kogu maailmas populaarseks saanud.

Iraani võimude teatel eiravad zumba ja teiste samasuguste spordialade harrastajad tähtsaid reegleid, mis nõuavad keha katmist, mitte liibuvate treeningriiete kandmist. Samuti ei ole lubatud võõrastel naistel ja meestel treenida samas ruumis koos.

Iraanis on tantsimine põhimõtteliselt keelatud, kuid fitness instruktorid on üritanud sellest mööda hiilida, andes oma treeningutele lisaks levinud nimedele keerulisi ja segaseid nimesid.

Iraani võimude nüüdne otsus Zumba keelata vihastas eelkõige selle ala naissoost harrastajaid, kes valavad oma viha nüüd sotsiaalmeedias välja.

«Iraani võimud keelasid zumbatreeningud ja miks? Tegemist olevat tantsimisega, mis ei sobi meie kultuuri raamidesse. See on täiesti hullumeelne,» kirjutas iraanlannast Twitteri kasutaja.

Teine tviit oli, et võimud tahavad kontrollida iraaklaste eraelu ja vaba aja veetmist ning zumba keelamine on üks neist kontrollimehhanismidest.

Mitmed Iraani zumbatreenerid teatasid, et nad ei allu keelule, vaid jätkavad treeninguid, kuid teise nime all. Lisaks arvatakse, et keeld toob selle ala harrastajaid juurde.

Zumbaga tegeleva iraanlanna Zohre Safavizadehi arvates oli zumba keelamine konservatiivide kätetöö, kes üritavad ennetada mais presidendiks saanud Hassan Rouhani poolt lubatud suuremat liberaalsust ja inimõiguste austamist.