Skandaal Venemaal: väidetavalt oli auto alla jäänud laps raskes joobes

Õnnetusauto roolis oli Moskva lähedase Želežnodožnõi kuritegeliku grupeeringu liidri naine, kes oli üks kuu enne õnnetust saanud kümme kiiruse ületamise trahvi, edastab iltasanomat.fi.

Moskva politise teatel leidis karm õnnetus Aljoša Šimkoga aset 23. aprillil Želežnodožnõis, kuid kriminaaluurimine käivitati nüüd, kuna ilmnes uusi fakte, näiteks see, et lapse surnukehast leiti surmav kogus alkoholi.

Meedia teatel oli poisi veres 2,7 promilli alkoholi, mis on ka täiskasvanu jaoks väga suur kogus, kuid lapselt võib see elu võtta.

Pealtnägijate kinnitusel mängis kuueaastane poiss oma kodumaja juures ja teda valvas vanaisa ning laps ei paistnud alkoholist uimane olevat.

Ajakirjanike ja meditsiiniekspertide sõnul oleks raskes joobes laps suutnud vaid maapinnal lamada, mitte mängida ega teele autole ette joosta. Samuti oleks tal olnud mitmeid sümptomeid, mis viitavad alkoholimürgistusele.

Moskva piirkonna inimõigusombudsmani Jekaterina Semjonova teatel käis ta koos lastekaitsjatega kontrollimas poisi elukohta ja peret, mis näitas et tegemist on korralike vanemate ja puhta koduga.

«Poiss kasvas üles tavalises keskklassi peres, kus vanemad ega vanavanemad ei tarbi liigselt alkoholi. Enne õnnetust oli laps vanaisa valvata ja seega saab välistada, et keegi võõras andis lapsele suures koguses alkoholi,» teatas Semjonova.

Mitmed Vene internetiväljaanded kritiseerisid, et lapse surnukeha uurimisel tehti viga ja tegemist on kellegi teise vereanalüüsiga või maksti lahkamisarstid kinni, et nad last ja ta pere halvas valguses näitaksid.

Poisi verd uurinud haigla laboritöötajad on jäänud endale kindlaks, et laps oli enne auto ette jooksmist purjus ning nende analüüsid ei valeta.

Komsomolskaja Pravda andmetel jäi poiss 31-aastase naise auto rataste alla. Selle naise mees kannab kuritegeliku tegevuse eest kümne aasta pikkust karistust. Oletatakse, et sel mehel on ka trellide taga mõjuvõimu, makstes laboritöötajad kinni, et ta oma naise nahka päästa ja laps süüdlaseks teha.

Pealtnägijate endmetel liikus naise auto vahetult enne õnnetust umbes 70 kilomeetrit tunnis ning pärast lapsega kokkupõrget ei vaevunud naine atot peatama ega uurima, mis juhtus.

Kui naine sai hiljem lapse hukumisest teada, oli tema ainsaks mureks, et ega tema kallis masin kannatada ei saanud.

Parameedikute sõnul hukkus auto alla jäänud poiss silmapilkselt ja ta elu ei saanud päästa.

Naabrite teatel saabusid sündmuspaika naise sõbrad ja pärast nende lahkumist oli nende kortermaja valvekaamera kadunud.

Ria Novosti teatel on nüüdseks selgunud, et nimetatud naine on tuntud kihutaja, kellel on seni osa kiiruse ületamise trahve maksmata.

Hukkunud kuueaastane Aljoša Šimko on juba maetud, kuid inimõigusaktivistid nõuavad tema ekshumeerimist ja surnukeha uuesti uurimist.

Venemaa meedias spekuleeritakse, et kui laboritöötajate uuel uurimisel ilmneb nende tehtud viga, siis võidakse esitada neile süüdistus lohakuses ja valeandmete esitamises.