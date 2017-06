Video: ei ole võimalik! Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner tegi lõpuks suu lahti

36-aastane Kushner on Trumpi tütre Ivanka abikaasa ning paaril on Valges Majas ja presidendi lähikonnas üsna suur mõjuvõim, edastab cnn.com.

Ivanka Trump ja Jared Kushner / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Samas on Kushner üritanud seni tahaplaanile jääda, hoidnud suu kinni ja tegutsenud niiöelda halli kardinalina, tõmmates just neid niite, mida tal endal ja presidendist äial vaja on.

Jared Kushner / Susan Walsh/AP/scanpix

USA telesaate tegijatel ei ole jäänud Kushneri vaikimine ja tagasitõmbumine märkamata ning seda on pilatud saates Saturday Night Live, milles Alec Baldwin on kogunud kuulsust Donald Trumpi kehastamisega.

Alec Baldwin Donald Trumpina / AP/SCANPIX

AFP teatel oli nüüd esimene kord, mil Kushner kõne pidas, tehes seda Valge Maja Eisenhoweri tiivas, kus toimus USA tehnoloogiala juhtide ümarlaud.

Jared Kushner / Susan Walsh/AP/scanpix

Kushneri kõne kestis seitse minutit ja ta rääkis selles tehnoloogilistest uuendustest ja arendustest.

Jared Kushner rääkimas Apple'i esindaja Tim Cookiga / Alex Brandon/AP/Scanpix

Kuigi president Trumpi on kritiseeritud nepotismis ehk oma pereliikmete eelistamises, ei ole see Kushnerit ega ta naist häirinud.

Trump usaldab oma väimeest ja on talle näiteks andnud ülesandeks tegeleda Lähis-Ida teemadega, kaitstes samas USA huve.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer teatas eile, et Jared Kuhner kui president Trumpi Lähis-Ida ekspert sõidab varsti Iisraeli ja Palestiinasse, kus ta kohtub nii Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kui Palestiina liidri Mahmud Abbasiga.