Saksamaal hävitatakse 35 tonni sõrmevurre

Frankfurti lennujaama tolli andmetel on need sõrmevurrid viletsa kvaliteediga, võides kahjustada kasutaja käsi ning väikelapsed võivad vurrilt eemaldunud osi alla neelata, edastab Newshub.

Sõrmevurrid ehk näpuspinnerid / Bildagentur Mühlanger / Roland/imago/Roland M/Scanpix

Fraknfurdi lennujaama tolli esindaja Christine Strauss lisas, et Hiinast Saksamaale saabunud sõrmevurride juurest puudus ka saksakeelne juhend, mis on Saksamaal müüdava kauba puhul nõutav.

Kolme tiivikuga sõrmevidin sai kogu maailmas populaarseks sel kevadel. Tegemis on mänguasjaga, mille esialgne eesmärk oli rabelevate ja agressiivsete laste rahustamine, kuid sellest on saanud trendilelu nii lastele kui täiskasvanutele.

Sõrmevurri kasutamine / /imago/Italy Photo Press/Scanpix

Samas on paljudes koolides olnud probleeme, et lapsed on nende keerutatavate kannidega tegelenud ka tundides, mitte ainult vaheaegadel.

Mitmel pool Euroopas müüdi sõrmevurrid pärast nende müügile tulemist kiiresti läbi. Tegemist on seni atraktiivse mänguasjaga, mida alati saada ei ole.

Sõrmevurrist on Youtube’i juba kümneid videoid, mille abil saab trikke õppida ja neid tuleb aina juurde.