2600 aasta tagune sõnum: saatke veel veini

Tegemist on üle 50 aastat tagasi leitud objektiga, millel olev tekst paljastus alles tänapäeva tehnikavahendeid appi võttes, edastab Yle.

Enamik Iisraelis leitud iidsetest tekstidest on kirjutatud taimse tindiga niinimetatud ostrakonidele, mis on katki läinud savianumate osad.

Tegemist on tavaliselt 5 – 10 sentimeetri pikkuse killuga, millele on kirjutatud 20 – 50 tähemärki, olles tavaliselt igapäevaelu sõnumid, mitte ajalooliste sündmuste kirjalikud jäädvustused. Tähtsamad sõnumid kirjutati papüürusele, mitte potikildudele, kuid papüürus hävineb kergelt kui saab niiskust.

Ostrakon tekstiga / DAN BALILTY/AP/Scanpix

Iisraelis asuv Aradi kõrb on üks neist paikadest, kus ostrakone on enim leitud. Nüüd uuritud potikild leiti 1965. aastal ja sellel on sõnum ajast, mil Babüloonia kuningas Nebukadnetsar ohustas Juudamaad, vallutades selle 587 eKr.

Uuritud ostrakoni ühel küljel tervitatakse Jahve nimel ja siis teatatakse veinist, mida juurde tahetakse ja rahast, mida selle eest makstakse. Potikillu teisel poolel sõnum jätkub.

Arheoloog Shira Faigenbaum-Golovini teatel oli Aradi kõrb Juudamaa lõunaala, mida valvas seal olevas kindluses 20 – 30 sõdurit.

«Enamik Aradist leitud ostrakone pärineb kindluse lõpuperioodist, osa neist on sõnumid kindluse moonajuhile Eljašivile ning nendes on juttu jahu, veini ja oliivõli saadetistest,» lisas arheoloog Faigenbaum-Golovin.

Nüüd dešifreeritud tekstis palutakse kindluse valvajatele saata veel veini ja sealsed sõdurid on nõus veinisaatjat abistama.

Iisraeli arheoloogid on selles sõnumist suutnud kindlaks teha 50 märki ja 17 sõna, mis moodustavad ühtse teksti.

Arheoloogide sõnul ei pidanud 2600 aastat tagasi elanud inimesed neid igapäevasõnumeid tähtsaks, kuid tänapäeval on need kulla väärtusega.

Sajandeid maapinnas olnud savitükil olev kiri hakkab õhu käes kiiresti kaduma ja selle tõttu tuleb see konserveerida enne, kui see kaob.