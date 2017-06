Video: sarja «Troonide mäng» tegelased «segavad vett» palaga «I Will Survive»

Youtube’is levib video, mis on kokku lõigatud «Troonide mängu» stseenidest ja lausetest, mis vastavad Gaynori hittlaulule.

Seitsemenda hooaja kohta on palju vihjeid, kuid oletatakse, et see on varasematest osadest verisem ning videos nähtavatest tegelastest nii mõnigi on juba hukkunud või hukkumas.

Kes vajab Raudtrooni? Cersei Lannister, Daenerys Targaryen ja Jon Snow saavad selles videos piisavalt tähelepanu ja kuulsust.

Cersei Lannister / Kuvatõmmis/Youtube

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Kit Harington (Jon Snow) / Kuvatõmmis/Youtube

Laul «I Will Survive» oli 1979. aastal, mil oli disko kuldajastu, suurim hitt.