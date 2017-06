Pildid ja video: Polüneesia kanuu tegi kolme aastaga maailmale tiiru peale

Hokulea kanuu ja meeskond jõudsid tagasi Hawaiile Honolulusse 17. juunil, kasutamata oma teekonnal kordagi tänapäevaseid navigatsioonivahendeid, vaid seilasid iidsete meremeeste oskuste abil nagu tähed, linnuparved ja hoovused, edastab The Telegraph.

Kanuu Hokulea saabumine Honolulusse / Craig T. Kojima/AP/Scanpix

Kolme aastaga läbisid mereseiklejad 40 000 meremiili (74 000 kilomeetrit) ja külastasid 19 riiki, teatades samas oma reisi abil, et kui tähtis on põliste kultuuride säilitamine.

Kanuu Hokulea Honolulu sadamas / Craig T. Kojima/AP/Scanpix

«Me seilasime viisil nagu teigid meie esivanemad. Pidime õppima oskusi, mis olid meie esi-isadel ja me saime hakkama,» teatas meeskonda kuulunud 38-aastane Ka´iulani Murphy.

Antropoloogid arvavad, et iidsed meremehed avastasid Polüneesia juhuslikult kui nende alused tormis nimetatud saarte juurde jõudsid. Polüneeslased ise on arvamusel, et nende esivanemad seilasid Kagu-Aasiast otsima uusi maid ja leidsid eest suure saarestiku, kuhu elama jäid.

Teadlaste andmetel asutati Polüneesia kahe lainena, esimene toimus umbes aastal 900 ja teine 1350. Oletatakse, et polüneeslastel oli kokkupuuteid Põhja-ja Lõuna-Ameerika vanade kultuuridega.

Euroopa kolonistid saabusid 18. sajandil, tuues kaasa haigusi, mille tõttu poluneeslaste arv hakkas kahanema. Samuti tuli nende kultuuri euroopalikku ja ristiusk.

«Sajandeid ei tahtnud eurooplased polüneeslaste kultuuri tunnustada. Nad ei suutnud uskuda, et primitiivses ühiskonnas on neist paremad meremehed ja navigeerijad,» sõnas väljaande National Geographic esindaja, polüneeslaste kultuuri uurija Wade Davis.

Tänapäeva polüneeslastest ümbermaailmareisijad nimetasid oma suure kanuu, mis põhimõtteliselt on katamaraan, Hokulea’ks, mis tähendab Rõõmutäht. Meeskonda kuulus 17 liiget, kes roteerusid vastavalt kokkulepitule.

Kanuu Hokulea / Sam Eifling/AP/Scanpix

Polüneesias meresõiduühing otsis alust, mis peaks ümbermaailmareisil vastu ja nad leidisid Mikroneesiast Satawali saarelt sellise. Neile õpetas navigeerimist kohalik elanik Mau Pialug, kes harrastab esivanemate kombel seilamist ning maailmarändurite teatel ei oleks nad ilma temata hakkama saanud.

Polüneeslaste sõnul ei olnud esi-isad ainult head meremehed, vaid nad oskasid ka jätkusuutlikult kala püüda ja põldu harida.

«Kagu-Aasiast saabunud esivanemad õppisid kiiresti, kuidas Polüneesia saarte kesistes tingimustes hästi hakkama saada. Tänapäeval on kogu maailmal neilt õppida, kuidas olla jätkusuutlik,» teatas Polüneesia meresõiduühingu president Nainoa Thompson.

Polüneesia meresõiduühingu president ja kipper Nainoa Thompson (keskel) kanuu Hokulea pardal / Cindy Ellen Russell/AP/Scanpix

Ta lisas, et tänapäeva rändurid üritasid olla samuti jätkusuutlikud, lisaks konservtoidule püüdsid nad reisil kalu ja kogusid vihmavett.

Meeskonnaliikmetel oli magamiseks väikesed kubrikud, mis oli kaetud veekindla materjaliga. Seilajad pesid end ookeaniveega, kuigi see oli soolane.

Meeskonna teatel oli nende reisi kõige ohtlikum lõik seilamine Lõuna-Aafrikasse, kuhu nad jõudsid 2015. aastal ja seda põhjusel, et sealsed tuuled olid väga tugevad ja lained kõrged, nõudes väga häid navigeerimisoskusi.

Möödunud nädalal märkas meeskond lõpuks Maui saare Haleakala mäge ja see oli märgiks, et ollakse tagasi kodu lähedastes vetes, kuid mitte veel tagasi kodus.

Hawaii kuberner David Ige tervitas tagasi pöördunuid rõhutades, et iidsed meresõiduoskused ei ole kuhugi kadunud.

Polüneesia meresõiduühingu kanuu Hokulea / RICHARD DREW/AP/SCANPIX

Honolulu linnapea Kirk Caldwell omakorda tänas meresõitjaid, et nad tutvustasid õpilastele oma lehekülje abil polüneesia kultuuri ja navigatsiooni.

Hokulea ei jää Honolulusse ankrusse, vaid seilab veel kaheksa kuud Hawaii saarestikus.

Polüneesia koosseisu kuuluvad järgmised riigid ja maad: USAle kuuluv Hawaii, Uus-Meremaa, Prantsuse Polüneesia, Prantsusmaale kuuluvad saared Wallis ja Futuna, Samoa, USAle kuuluv Ameerika Samoa, Tšiilile kuuluv Lihavõttesaar, Uus-Meremaale kuuluvad Cooki saared ja Niue, Tonga, Tuvalu, Suurbritanniale kuuluv Pitcairn ja Uus-Meremaale kuuluv Tokleau.