Californias jäid vahele 300 000 dollari eest avokaadosid pihta pannud mehed

Ventura maakonna politsei teatel on kinnipeetud 28-aastane Carlos Chavez, 30-aastane Rahim Leblanc ja 38-aastane Joseph Valenzuela, edastab The Telegraph.

28-aastane Carlos Chavez / Uncredited/AP/Scanpix

30-aastane Rahim Leblanc / Uncredited/AP/Scanpix

38-aastane Joseph Valenzuela / Uncredited/AP/Scanpix

Politseiuurija John Franchi sõnul on tegemist tõsise vargusega, sest avokaadod on California üks tähtsamaid põllumajandussaadusi.

Avokaado hind on olnud kõikuv, kuid selle toote järele on nii USAs kui maailmas nõudlus järjest suurem, sest sellest on saanud populaarne tervisetoit.

Uurijate arvates varastasid mehed avokaadosid mitme kuu jooksul, tehes seda hulgilaost ja müüsid neid madalama hinnaga, saades märkimisväärset tulu.

«Need mehed teadsid, et kui tähtis kaubaartikkel avokaado on ja nende eesmärgiks oli tulu saada,» sõnas Franchi.

Kolm kinnipeetud meest töötasid Los Angelese lähedal Oxnardis Mission Produce hulgimüügifirmas. Selle firma juhi Steve Barnardi sõnul varastasid töötajad avokaadosid kastide kaupa ja müüsid neid kaubajaotusekeskuses.

Californias, Mehhikos, Uus-Meremaal ja Tšiilis kasvatatud avokaadode kastitäis maksab 50 dollarit. Barnardi andmetel küsisid vargad kasti avokaadode eest 20 – 30 dollarit.

Meeste käest avokaadosid ostnud kliendid märkasid alles hiljem, et kastid ei olnud täis, vaid poolikud ning nad teatasid sellest nii firmale kui politseile.

Samuti panid Mission Produce raamatupidajad tähele, et arvepidamine ei klapi ning turvakaamera salvestised kinnitasid kahtlusi.

«Nad muutusid ahneks ja arvasid, et ei jää vahele,» lisas firmajuht Barnard.

Mission Produce on maailma üks suuremaid avokaadode turustusfirmasid, millel on esindused nii USAs, Kanadas, Hollandis kui Hiinas.

USA põllumajandusstatistika andmetel eksportis California 2015. aastal 25 miljoni dollari eest avokaadosid.

Avokaado on avokaadopuu ehk ameerika pirnloorberi (Persea americana) vili, mis on pirni kujuga ja kaalub 0,1 – 1 kilogramm. Vilja sees on kõva seeme, mile pikkus on 5 – 6 sentimeetrit.

Avokaadod / Stringer/Reuters/Scanpix

Avokaadod kasvavad ekvatoriaalses, lähisekvatoriaalses ja lähistroopilises kliimas.