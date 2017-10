Suur galerii ja ülevaade: tuntud Eesti tegelased, keda on kohus karistanud

Nõia-Ints ehk kodanikunimega Indrek Leibur

Nõia-Ints solvas vanglas töötavat medõde / Elu24.ee fotomontaaž

on istunud vangis mitmel korral, kus ta teenis leiba juuksurina töötades. Mees on vangis olnud salajase varguse, röövimise, üliraskete kehavigastuste tahtlikus tekitamises, kinnipeetavana narkootikumidega tegelemise, vahistatuna põgenemise ja väljapressimise eest. Vanglas olnud vahelduva eduga alates 15. eluaastast, viimaste andmete kohaselt veedab aega Jämejala haiglas.

Kalvi-Kalle Kruusamäe

Brigitte Susanne Hunt, Kalvi-Kalle Kruusamäe ja Helen Kõpp / TV3

Kruusamäe sai kuulsaks saatest «Prooviabielu», on tuntud liiklushuligaan. Esimest korda jäi ta politseile vahele lubadeta sõitmise eest 14-aastaselt. Sellest ajast saati on ta sama asja eest olnud korduvalt kohtu ees, lisaks on tihtipeale puudunud tema autol kindlustus, ülevaatus ja numbrimärk. Lisaks on driftikunn ka pikanäpumees – teda on kolm korda karistatud varguse eest, nimelt on ta pätsanud kaablit, akusid, sepaalasi ja ühes kaimudega varastasid nad ka ühe traktori! Hetkel on Kalvi-Kallel kaelas kohtuasi, kus teda ähvardab reaalne vanglakaristus kuni üheks aastaks lubadeta sõitmise eest.

Liis Haavel

Uue nimega Elois-Catherine Haavelit on korduvalt süüdi mõistetud, tema pahateod on olnud ametiisikuna toime pandud suuremahulise kelmus, arvutikelmus, varguse ja tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamine, dokumendi võltsimine ja selle kasutamine. Naine on tuntud kui vanainimeste petja, kuna üldjuhul määris ta just neile mett mokale, et oma tahtmine saada. Juunikuu esimesel päeval peeti naine taas kinni, kuna teda kahtlustatakse identiteedivarguses.

Beebilõust, passinimega Andrus Elbing, sai esimest korda karistada 14-aastaselt sissemurdmise ja varastamise eest. Veel on räppari karistusregistris korduvad vargused, politseiniku kallal vägivalla tarvitamine, kehaline väärkohtlemine. Ta vabastati ennetähtaegselt vanglast tänu sellele, et osales seal vaba aja veetmise korraldamises ning lõpetas keskkooli kiitusega. Paraku sattus Beebilõust selle aasta kevade hakul taas vanglasse, kuna röövis päise päeva ajal poemüüjat noaga ähvardades poest raha ning jõi ära pudeli viskit. Ta sai minimaalse ehk 3-aastase vangistuse, millest kohe täitmisele pöörati kuus kuud. Elbing vabanes vanglast 4. augustil, 2017. aastal.

Anna-Maria Galojan sai 2011. aastal karistada suures ulatuses omastamise ja võltsitud dokumendi kasutamise eest. Nimelt kasutas endine edukas noorpoliitik tööandja pangakaarti, et osta riideid endale ja ka teistele, kuivõrd rõivad ei vastanud tema suurusnumbrile. Lisaks soetas ta kingi, ehteid ja muid aksessuaare, kasutas iluravi ja käis Kreeta saarel ja Londonis reisil. Naine ostis tööandja nimele ka posu kinkekaarte, mille väidetavalt jagas laiali, ent tegelikkuses kasutas ise poodlemistuuridel. Veel esitas ta võltsitud arveid raamatute ostmise eest, ent tegelikkuses kulusid summad luksuskaubamajas net-a-porter.com sisseostudeks. Kokku kulutas naine ligi 50 000 eurot võõrast raha. Galojanile määrati aasta ja 10 kuud vangistust, millest kohe täitmisele läks 5 kuud. Ta pidi hakkama karistust kandma hiljemalt 2012. aasta veebruarist, ent oli pagenud Inglismaale – alles kolm aastat hiljem saadi naine kätte ja pisteti pokri. Vanglast vabanedes ütles Galojan Postimehe ajakirjanikule, et esimese asjana kavatseb ta anda Eesti vabariigi kohtusse, kuna riik vajab veel palju arenemist, kui ta ei taha olla Euroopa Liidust välja visatud. Eestisse Galojan jääda ei tahtnud: «Ma ei jää riiki, mis on nii alaarenenud. Ma arvan, et ma eelistan jätkata oma elu riigis, mis väärib demokraatliku riigi nimetust.» Naine naasiski Inglismaale, kus elab laia elu ja töötab väidetavalt The Baltic Timesi ja The Middle East Magazine'is poliitikaanalüütikuna ning oli vabatahtlik Brexiti-pooldajate tiimis. Omastatud raha pole pillaja veel tervenisti tagasi maksnud.