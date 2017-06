Draama kuubis: Henrik Kalmeti sõbrad lahkuvad samuti Linnateatrist!

Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen kinnitas Eesti Ekspressile, et lahkuvad ka Kalmeti sõbrad, dramaturg Paavo Piik ja projektijuht Veiko Tubin, kellest esimesega ei pikendatud lepingut ja teine lahkus omal soovil.

11. aprillil Postimehes ilmunud intervjuus oli Henrik Kalmet oma koduteatrist rääkides väga kriitiline. «Mina ei ütle Elmole «nägemist» või et ta ei võiks lavastada, kuid kui maailm on muutunud, siis tuleb selle järgi ka reageerida. Pole vaja öelda, et meil on peanäitejuhi teater ja meie peanäitejuht on Elmo Nüganen. See ei pea paika,» rääkis Kalmet Postimehele.

Tema sõnul võib Nüganen ju kanda ametinimetust «peanäitejuht», aga Tallinna Linnateatri tegelik peanäitejuht on praegu Diana Leesalu. «Elmo ei tee aastas mitte ühtegi lavastust ja Diana teeb igal hooajal kaks. Linnateatri praegune repertuaar on Diana Leesalu nägu,» rääkis Kalmet intervjuus.

Samuti väitis Henrik Kalmet, et praeguses linnateatris polegi kunstilisi ebaõnnestumisi, sest teater ei julge eksperimenteerida. «Meil ei lähe lavastusi ka kunstilistel põhjustel mängukavast maha – publik on ju saalis! Ükskõik, mis meil välja tuleb, on see juba kolm kuud varem ette välja müüdud. Aga see pole elusa organismi tunnus.»

20. aprilli lõunal kinnitas Tallinna Linnateater, et Henrik Kalmet on esitanud lahkumisavalduse.

Teatrikriitik Meelis Oidsalu väitel sunniti Kalmet lahkumisavaldust kirjutama. ERRi kultuuriportaalile antud kommentaaris selgitas Oidsalu, et Tallinna Linnateatri juht Raivo Põldmaa kohtus Henrik Kalmetiga ning ütles, et Elmo Nüganen sööb su välja ning lihtsam on ise lahkumisavaldus esitada. «Seega ei lahkunud Kalmet teatrist ise, vaid teda survestati selleks.»