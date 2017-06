Südantlõhestav video: põlevasse kõrghoonesse lõksu jäänud naine jättis Snapchatis lähedastega hüvasti

«Ta jätab kõigiga hüvasti. Ta palvetab araabia keeles. Midagi pole näha, sest kõik on suitsu täis,» selgitas naise sõbranna pisarsilmil videos toimuvat ITV saates «Good Morning Britain».

Naine saatis video siis, kui 24-korruseline hoone oli leekitesse mattunud ja tuletõrjujad tegid kõik endast oleneva, et sealseid elanikke päästa.

«Ma nägin tema Snapchati videot, kus ta ütles, et kogu hoone põleb,» selgitas naise sõbranna Yaz. «Kohtusin esimesel võimaluse parameedikuga ja ta ütles, et pole mingit võimalust, et nad võisid ellu jääda, kuid ma loodan siiski midagi kuulda.»

Yazi 30-aastane sõbranna oli koos oma kahe väikese lapsega eelviimasel korrusel, kui leegid lahvatasid.