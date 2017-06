Clarkson kirjeldas Hammondi õudset õnnetust: arvasin siiralt, et ta on surnud

Hammond ja Clarkson filmisid Šveitsis saate «The Grand Tour» teist hooaega, kui Hammond teelt välja sõitis ja auto põlema lahvatas.

Clarkson kirjeldas juhtunut autoentusiastide veebisaidil Drive Tribe ja tunnistas, et ta arvas siiralt, et Hammond on surnud.

Clarkson oli oma saatelõikude filmimise lõpetanud ja nautis klaasikest veini, kui keegi teatas talle, et Hammond ja James May teevad veel ühe võtte.

«See oli kaunis päev, filmimine oli läinud sujuvalt. Rääkisin telefonis meie tegevprodutsendiga ning ütlesin, et materjal on piisavalt hea järgmise hooaja avaepisoodiks, kui äkitselt kuulsin raadiosaatjast, et Lamborghini testisõitja on Aventadoriga teelt välja sõitnud. Vihastasin, sest ma ei saanud aru, miks ta üldse seal mäel oli ja miks ta sõitis piisavalt kiiresti, et avarii teha. Siis nägin kerkimas suitsusammast,» kirjeldas Clarkson.

Clarkson kiirustas mäest üles ja umbes 30 sekundi pärast kohale jõudes nägi ta mäejalamil, umbes veerandmiili kaugusel, «põrgutuld».

«Rehvijälgedest oli selgelt aru saada, mis oli juhtunud. Ta oli viimases kurvis, pärast finišijoont, miskipärast auto üle kontrolli kaotanud, teelt välja sõitnud ja tagurpidi künkast alla prantsatanud. Tähtsaim küsimus oli tol hetkel see, kas ta oli autost välja pääsenud. Keegi ei teadnud,» sõnas Clarkson.

Toimuvat kõrgemalt jälginud Clarkson taipas siis oma õuduseks, et avarii oli teinud Hammond oma Rimaciga. May jõudis samuti sündmuspaigale ja nüüd suutsid nad vaid oma sõbra elu pärast muretseda.

Õnneks selgus, et Hammond oli autost enne leekide lahvatamist välja pääsenud.

«Ma nägin eesriiet ja selle taga tegutsevaid parameedikuid. Ma ei näinud Hammondit. Pärast nii suurt avariid ma ei tahtnud teda näha,» tunnistas Clarkson. «Pakun, et tema kiirus oli teelt välja sõitmise hetkel 120 miili tunnis ja maaga kokku põrgates veelgi suurem. See ei saanud olla ilus pilt.»

Õnneks oli Hammondiga kõik korras ja ta pääses vaid mõranenud põlvega. Keegi teine õnnetuses kannatada ei saanud.