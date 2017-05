Indias varustatakse vastabiellunud naised nuiadega

Madhya Pradeshi osariigi juhtivministri Gopal Bhargava teatel anti hiljuti sellised puust nuiad sadadele noortele naisele ja nende pereliikmetele Garhakotas toimunud massipulmas, edastab cnn.com.

Massipulm Indias / SAM PANTHAKY/AFP/Scanpix

«Külastasin selles piirkonnas naisi, kes sõnasid, et seal on suur osa meestest alkohoolikud, kes joobes olekus muutuvad vägivaldseks. Kõik sealsed naised tahavad, et alkohol keelatakse,» lausus minister.

Naiste teatel kulutavad nende kihlatud ja abikaasad suure osa oma sissetulekust alkoholile ja perele ei jää peaaegu mitte midagi

«Kui mees teenib näiteks 100 ruupiat, siis vähemalt 50 sellest kulub alkoholile. Joobes mehed elavad oma probleeme välja naiste peal, pekstes neid,» nentis Bhargava.

Madhya Pradeshis ei ole alkohol keelatud, kuid India keskvalitsus on kehtestanud mitmes India osas alkoholipiiranguid. Neljas osariigis on keelatud väga kange alkohol ja aprillis kehtestas India ülemkohus määruse, mille kohaselt tohib alkoholi müüa põhimaanteedest 500 meetri kaugusel, mitte lähemal.

Indias ei tohi alkoholi müüa usu- ja riigipühadel ning valmispäeval.

India meedia teatel kasutatakse vastabiellunud naistele jagatavaid nuiasid, mis kohalikus keeles kannavad nimetust «mogri», tavaliselt pesu pesemisel. Nuiade abil taotakse pesu pehmemaks.

Minister Bhargava sõnul saab neid nuiasid kasutada mitmel otstarbel, näiteks naiste kaitsevahendina vägivallatsejate vastu.

Garhakota massipulmas abiellus 700 paari, lisaks nuiadele said nad osariigilt kingituseks köögitarbeid, voodeid ja raha nutitelefoni ostuks.