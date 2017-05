Madeleine McCanni ema ja isa ostavad tütrele endiselt sünnipäevakinke

Aasta oli 2007, kui Madeleine´i perekond, ema Kate ja isa Gerry McCann koos kaksikutest sugulaste ja sõprade ning nende lastega, veetsid puhkust Lõuna Portugalis. Kate McCann oli pannud 3-aastase tütre Madeleine´i magama kell 20:30 ühte tuppa koos kaheaastaste kaksikutega ning hoidis neil regulaarselt silma peal. Kell 22:00 avastas naine, et tema tütar on voodist kadunud. Järgnesid tüdruku otsingud, millega on olnud seotud nii politsei kui erdetektiivid. Homme möödub sellest, läbi aegade suurimast «kadumisloost,» 10 aastat.

Kuigi Madeleine´i on siiani kadunud, pole vanemad kaotanud lootust ja loodavad, et ühel päeval leitakse nende tütar elavana, vahendab ajaleht Õhtuleht.