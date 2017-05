Kellega miilustab seekord Grete Klein? Lisatud palavad kaadrid...

Grete Klein

Grete Klein

Eelmisel nädalal «lekkis» avalikkusele info, et Grete Klein on oma endise, politseinikust kallima, Pirkko Pärila, välja vahetanud ja naudib värskeid kevadtuuli uue mehe embuses. Selgus, et Grete Kleini uus silmarõõm on seriaali «Padjaklubi» produtsent, Ergo Kuld.