Lekkinud raport: Madeleine McCanni vanemate arvates suhtus politsei neisse ebainimlikult

Raporti Portugali politsei töö kohta tellis kunagine Briti siseminister Alan Johnson, kes soovis teha kindlaks, millises ulatuses peaks Madeleine McCanni kadumist uurima Briti politsei, edastab The Telegraph.

Kolmeaastane Madeleine McCann kadus Portugalis Praia da Luzis 3. mail 2007 kui ta vanemad olid restoranis õhtust söömas. Portugalis politsei uuris koos Briti politseiga tüdruku kadumist mitu aastat, kuid last ei leitud ja uurimine lõpetati.

Madeleine McCann / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Nüüd ilmnes, et Portugali, kuid ka Briti politsei varjas McCannide eest lapse kadumisega seotud asjaolusid ning vanemate ja politise vaheline suhtlus jättis soovida.

McCannide arvates suhtusid eelkõige Portugali politseiuurijad nendesse ebaõiglaselt ja ebainimlikult, kuna neid peeti automaatselt kahtlusalusteks ning nendega ei jagatud tähtsat uurimisinfot.

Kate ja Gerry McCann / POOL/REUTERS/Scanpix

«Hoolimata sellest, et Portugalis asuva Briti konsulaadi töötajad üritasid vanemaid aidata, takistas politsei informatsiooni jõudmist vanemateni. McCannid ootasid nii Portugali kuid ka Briti politseijaoskondades tunde ilma, et keegi oleks nendega rääkinud ja nende vaimse ja füüsilise tervise kohta uurinud. Vanemate arvates olid uurijad ülbed, seega ei usaldunud kumbki pool teineteist,» seisab raportis.

Vanemad asutasid fondi, millesse annetuste teel kogutud raha eest palkasid nad eradetektiivi, et omal käel tütre kadumist uurida. Nad saidki palju uut informatsiooni, kuid ei jaganud seda politseiga, kuna ei usaldanud enam politseid.

Kate ja Gerry McCann / Joe Giddens/PA Wire/PA Images/Scanpix

Briti politsei asus Madeleine McCanni kadumist taasuurima 2011. aastal, vahepeal oli uurimismaterjali ja raha puudumisel katkestus, kuid möödunud aastal eraldati Briti politseile lisaraha. Kui selle aasta septembriks ei ole uusi andmeid saadud, siis uurimine lõpetatakse lõplikult.

Uues uuringus keskendutakse Madeleine’i kadumisel väheuuritud ja seniavaldamata andmetele.

McCannide sõnul on viimased kümme aasta olnud nende jaoks nagu õudusunenägu, kuid nad siiski loodavad, et nende tütar, kes peaks praegu olema 13-aastane ja peaks saama 12. mail 14-aastaseks, kuskil elus.

Madeleine McCanni otsimiskuulutus / CHESNOT/SIPA/CHESNOT/SIPA/Scanpix

«Meid on aastate jooksul toetanud paljud inimesed ja me ei ole kaotanud lootust. Loodame, et politsei leiab uusi andmeid, mis aitavad Madeleine’i saatust selgitada,» laususid vanemad.

Kate ja Gerry McCanni sõnul üritavad nad ikka takistada Portugali endise politseniku ja nüüdse eradetektiivi Concalo Amarali kirjutatud raamatu, mis räägib Madeleine’i kadumisest, müüki. Selle raamatu kohaselt on McCannid ise tütrega juhtunus süüdi, lapsega võis mingi õnnetus juhtuda ja vanemad lavastasid röövimise, et seda varjata.

McCannid kaotasid esimese kohtulahingu, kuna kohus ei keelanud Amarali raamatu müüki. Nad ei ole veel otsustanud, kas kaebavad Amarali edasi kõrgema astme kohtusse.

Briti politsei teatel ei ole nad leidnud tõendeid, et McCannid oleksid oma tütre kadumisega seotud ning puuduvad ka tõendid, et Madeleine McCann oleks surnud.