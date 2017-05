Jaapanis on suur ninjade puudus

Jaapanis on kümneid ninja-teemalisi atraktsioone, lõbustusparke ja restorane, kuid neis napib ninjasid, edastab The Telegraph.

Ninja / Panther Media/Scanpix

Nüüd otsitavad ninja kandidaadid peavad oskama võitluskunste, nii relvaga kui relvata, akrobaatikat, varjatult liikumist ja esmaabi.

«Jaapan pakub aina enam turistidele huvi ja seega on meil vaja meie kultuuri tuntud tegelast, ninjat, et Jaapanit veelgi enam tutvustada,» teatas Nagoyas asuva reklaamiagentuuri, mis tegeleb ka ninjade otsimisega, tegevjuht Takatsugu Aoki.

Ta lisas, et ninjade kultuur on tuntud ka läänes ja paljud tulevadki Jaapanisse just ninjasid otsima.

«Kahjuks on meil ninjade puudus ja me vajame hädasti akrobaatika- ja võitlusoskustega inimesi,» lausus Aoki.

2016. aastal otsiti Tokugawa Ieyasu ja Hattori Hanzo ninjade salka inimesi ja siis kandideeris üle 230 inimese kogu maailmast, kuid välja valiti vähesed, kellega sõlmiti ühe aasta pikkune tööleping, mille kohaselt pidid nad esinema Jaapani tuntud ajaloolistes paikades.

29-aastane ameeriklane Chris O’Neill oli üks vähestest, kes sinna pääses ja kellest sai Aichi piirkonna turismireklaamija. Sinna salka kuulujad töötasid kuuel päeval nädalas ja ta kuutasu oli ligi 2000 dollarit.

Sel aastal esitas ninjaks kandideerimise avalduse vaid 22 inimest ja seda hoolimata asjaolust, et nüüd pikendati kandideerimisperioodi. Lisaks ei nõutud sel aastal kandidaatidelt jaapani keele oskust.

Jaapani meedia arvates võis potentsiaalseid kandidaate eemale peletada kõrged nõudmised akrobaatika ja võitluskunstide osas, kuid samas on neis võimalik vilunuks saada kui järjepidevalt treenitakse.

Tokugawa Ieyasu (31. jaanuar 1543 – 1. juuni 1616) oli Tokugawa šogunaadi esimene šogun, olles üks tuntumaid ajaloolisi isikuid, kes oli ka Jaapani üheks ühendajaks. Tokugawa šogunaat eksisteeris 1600. aastast kuni 1868. aastani.

Tokugawa Ieyasu / wikipedia.org

Hattori Hanzo (umbes 1542 – 4. november 1596) oli Jaapani üks kuulsamaid ninjasid, kes päästis Tokugawa Ieyasu elu ja aitas tal saada Jaapanit ühendavaks valitsejaks. Hattori Hanzo on Jaapani popkultuuris seni populaarne.

Sellise nimega tegelane oli ka Hollywoodi menufilmis «Kill Bill», olles mõõgavalmistaja ja võitluskunstide meister.

Jaapanis tekkis ninjade klass Hiinast ja Koreast pärit migrantidest, kes ei leidnud Jaapani karmis klassisüsteemis endale kohta. Nad kasutasid enda kaitsmiseks jaapanlaste eest mitmesuguseid võitlusvõtteid. Nendega liitusid hiljem ka mässulised või sõdades lüüa saanud Jaapani sõdalased ning nende kogukond kasvas. Hiljem hakkasid nende teeneid kasutama Jaapani valitsejad, kes kasutasid ninjasid nii luurajate kui salamõrvaritena.

Ninjade võitluskunsti iseloomustab ründa ja põgene stiil, nad kasutasid ja kasutavad mitmete võitluskusntide segu ning neid iseloomustab suur enesekontroll.