Eesti muusikamaastikul uus kuum artist!

Poppy on kommenteerinud singli avalugu järgnevalt: «Lugu Summer Night Queen sündis üsna kiiresti ja ootamatult. Tekkis loo mõte, mille realiseerimine Timecode Studios arenes üsna kiiresti ja sujuvalt. Loo sõnum on kirja pandud puhtalt tunnetest, mis mind antud ajahetkel köitsid. Inspiratsioon tuli elulistest hetkedest ja hingest. Lugu räägib kahe inimese vahelisest keemiast, kirest ning tunnetest. Video sai filmitud tantsustuudios ja olen rahul ning kogemuse võrra taas rikkam. Lähiajal on tulemas veel ka üks suvine lugu nimega Paradise, mis ilmselt ilmub suve alguse poole juunis. Lisaks üks rahulikum ballaad mille videovõtted algavad juunis või juulis. Edasistest plaanidest on soov jõuda albumini.»

Kuula Poppy esimest silnglit.