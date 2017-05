Ansambel Nevesis avaldas uue rokkmuusika maiuspala

Bändiliikmete sõnul on varem peamiselt kiiretempolise heviroki suunal kihutanud Nevesise uus materjal senisest tunduvalt mitmepalgelisem ja eksperimentaalsem.

«Produtsent Martin Kikase ideest hoiduda niiöelda «korraliku ja õigesti tehtud» rokkalbumi tegemisest kujuneski põhimõtteliselt kogu salvestusprotsessi läbiv suund,» ütleb kitarrist Erki Reim.

«Sealt edasi seisnes lugude arendamine juba pigem selles, kuidas esmapilgul kõige ebasobivam saund, partii või riff siduda looga nii, et lugu ilma selle veata üldse toimida ei saakski.»

Plaat on kuulatav digitaalselt läbi striimingteenuste ja füüsiliselt saadav Laseringi, Rahva Raamatu, Apollo kauplustes ning plaadipoes Terminal.

Ansambel Nevesis sündis Kesk-Eestis, soodega ümbritsetud iidses Paide linnas ning külvas kohe peale formeerumist siinses rockiskenes palju põnevust ja meelehärmi. Hitt-lood «Before You Go Blind», «7 000 000 Years» ja «Starfish Porn» on siiani paljude hingetooniks. Aastal 2012 ilmus andestamatu riff-rocki kartellina tuntust kogunud ansambli omanimeline debüütplaat. Sellele järgnes kümneid suurepäraseid kontserte kodu-ja välismaal. Aastatega on trio kasvanud kvartetiks, ent aus ja kompromissitu suhtumine rokkmuusikasse on ilmselgelt säilinud.

Koosseis:

Erki Reim - vokaal, kitarr

Bert Järvet - basskitarr, vokaal

Kiina Vargo - kitarr, klahvpillid, vokaal

Ken Koemets - trummid