Armas kaader: Mai Palling on oma koeraga ühte nägu

Mai Pallingu vahva koer Kiki on Cavalier King Charlesi spanjel ning 10 kuud vana, vahendab ajakiri Mood.

Telestaar ja saatejuht pajatas, et ta on just sellist koera juba lapsest saadik tahtnud ning õnneks hakkas ta laps just sellistele koertele silma peale panema. Koer liitus perega poja Pauli viiendal sünnipäeval.

Lisaks tunnistab Palling, et on koeraga ühte nägu läinud: "Mina, minu poeg ja Kiki oleme juba algusest saadik täiesti ühte nägu."

Vaata ja imetle!