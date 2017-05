Marko Reikop: mul kestab see juba kolm kuud ja olukord on katastroofi lähedal

"Nad lihtsalt ei ole maitsvad," kirjutab Reikop ajakirja Mood veergudel, et tal kestab see kõik juba kolm kuud ja olukord on üsna katastroofi lähedal.

"Tomat on üsna okei, kurgile, eriti hapule, pole ka suuremat midagi ette heita ja keedetud peet mulle ka pigem meeldib, aga see on ka kõik," kurdab saatejuht, et ülejäänud juurvilju ei kõlba lihtsalt eriti süüa.

Marko Reikop / Jelena Rudi

Seevastu kaks korda päevas sööb mees puuvilju ja nendega muresid ei ole, sest neid on värvuselt, maitselt, struktuurilt nii palju erinevaid, et pole üldse probleemi.

"Juurviljad on vastikud," jõudis staar kokkuvõttes järeldusele.