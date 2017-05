Galerii! Kes käisid kohal? Kohvifestival tõi Kultuurikatla kohvisõpru täis

Tallinn Coffee Festivali peakorraldaja Kennet Sarve sõnul võib ürituse igati kordaläinuks lugeda. “Kuigi laupäevane ilm püüdis inimesi koduseks sundida, jõudsid väga paljud kohvientusiastid siiski kohale ning leidsid eest nii uusi maitseid, lõhnu, emotsioone ning muidugi ka rohkelt soojust,” tõdes Sarv. “Meie saime kinnitust, et kohv on teema, mis inimesi huvitab ning nad on valmis kohale tulema ka läbi tormi ja tuule.”

Kultuurikatlas toimunud esimene Tallinn Coffee Festival / Liis Reiman

Korraldaja on kindel, et Tallinn Coffee Festivalist saab iga-aastane traditsioon, mis maailma kohvitrende ning –uudiseid kohalike inimesteni tooma hakkab. “Meil on juba praegu palju uusi mõtteid, mida järgmistel kordadel veelgi põnevamaks ning paremaks muuta, seega tasub kohvisõpradel meie infokanalitel silm peal hoida,” kinnitas Sarv.

Tallinn Coffee Festivali raames toimus kolm kaasahaaravat kohvivõistlust: Estonian Latte Art Throwdown, Estonian Cupping Championship ning Estonian AeroPress Championship. Esimese võistluse meistritiitli pälvis Patrick Paidla, cuppingu meistriks tuli Henry Politanov ning AeroPressi esindajana sõidab sügisel Souli Laura Valli.

Esimene Tallinn Coffee Festival toimus 28. ja 29. aprillil Tallinna Kultuurikatlas. Üritusel sai tutvuda paljude erinevate ja eriliste kohvisortidega, kohvivalmistusviiside ning seadmetega. Lisaks kohvile oli festivalil esindatud muud kuumad joogid nagu tee ja kakao, lisaks olid avatud tänavatoidukohad ja kohvikud. Laupäeval said lapsed osaleda Kahvliahvi kokakooli töötubades, muusikaga paitas mõlemal päeval kõrvu DJ Liisi Voolaid.