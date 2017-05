Imeilusad fotod: vaata, milline näeb välja Eesti üheks põnevamaks paigaks nimetatud mõis

Aastate jooksul on Kirna mõisa külastanud tuhandeid inimesi, kes on sealt abi otsinud peamiselt tervisehädadele. Selle aja jooksul on mõisaperel kogunenud märkimisväärne pagas tervenemise lugudest. Tänaseks on Kirna mõisast saanud loodusravi koht, mida teatakse terves Eestis. Ainulaadse raviomadustega pargi kohta on kuuldused levinud ka riigist väljapoole. Mõisa tulevad uudistama grupid Euroopast ning eksootilisemad külalised on kohale tulnud koguni Tiibetist.

/ Margus Vilisoo

Kirna mõis valiti 10 põnevama paiga hulka

Ainulaadsete raviomadustega mõisa maa-alal on tugevad magnetilis-anomaalsed tsoonid, mis võivad olla nii positiivse kui ka negatiivse laenguga. Nende tsoonide puhul on tegemist nõrkade madalsageduslike lainetega, mis teatud sageduse ja intensiivsuse juures mõjuvad inimorganismile kasulikult. Väidetavalt on maailmas vaid 5 taolist kohta. Öeldakse, et see, kas inimene Kirnas terveneb või mitte, sõltub tema soovist, valmisolekust, tahtest, usaldusest ja vastuvõtlikkusest loodusravile.

/ Margus Vilisoo

Tervise- ja Tasakaalupäeva üks korraldajatest, Kirna mõisa omanik Reimo Lilienthal räägib, et seitse eelmist sündmust on toimunud Türi Kultuurimajas, kus neid korraldas Kalev Veskimäe ja nüüd teeb ta seda ettevõtmist koostöös Kirna Mõisaga. Oma energeetilise pargi poolest tuntud Kirna on Järvamaa üks külastatavamaid paiku, kus aasta lõikes käib läbi umbes 10 000 inimest, kes moodustavad 5% kõigist maakonda külastanud turistidest – rahvast käib seal rohkem, kui kõigist teistes piirkonna mõisates kokku. Eesti ametlik turismiinfoportaal Puhka Eestis valis aprillis 2017 Kirna mõisa 10 kõige-kõige-kõige põnevama paiga hulka Eestis. “See teeb meile suurt rõõmu, et Kirna mõisa on märgatud. Olime külastatavuselt viies turismiobjekt Järvamaal,” kommenteeris Reimo Lilienthal.

