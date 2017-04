Fotod: kas Rootsi eurolaulik kordab tõepoolest Ott Leplandi Eesti Laulu pükste fopaad?

Tundub, et kogenematusest on sama teed läinud ka seekordne Rootsi tiim Eurovisioonil, kes on oma esindajale, Robin Bengtssonile, pannud jalga samuti «mitte just kõige paremini istuvad püksid».

Robin Bengtsson Eurovisiooni esimeses proovis. / Andres Putting (EBU)

Täna leidis Kiievis aset esimene proov ning avaldatud fotodelt on näha, kuidas püksid tantsunumbrit esitava mehe jalas ideaalselt kaasa ei mängi.

Jääb ainult üle loota, et nädalaga võlutakse lauljale välja püksid, mis lasevad televaatajal keskenduda mehe ilusale näolapile ning kaasahaarvale loole, mitte muudele atraktiivsetele faktoritele..