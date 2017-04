Nädal finaalini! «Väikesed hiiglased» erisaade viib telelemmikute kodudesse ja klassiruumi

Nädala pärast selgub, kas Kanal 2 talendisaate «Väikesed hiiglased» võidab Danieli Dream Team või Inese Imelised. Täna kell 19:35 jõuab Kanal 2 ekraanile erisaade, mis jälgib mõlema tiimi teekonda finaalini ja annab võimaluse külastada saatekangelaste kodusid ja saata neid kooliteel.

Kaks tiimi ja kaheksa lahedat ning andekat last astuvad nädalal pärast «Väikeste hiiglaste» lavale, et finaalis võidu nimel kõik mängu panna. Kes nad on ja kuidas nad selleks suurpäevaks valmistuvad? Erisaade näitab, millised saladused on varuks Daniel Levi Viinalassil ja tema Dream Teami kuuluvatel tantsijatel Annikal ja Nikital, laulval Airenil ja 6-aastasel multitalent Ingmaril. Telekaamera saadab aga ka Eda-Ines Etti Imeliste võistkonda: 4-aastast Oliveri, tantsijaid Akreta Diat ja Annaliisat ning lauljast Mirjamit. Tänases erisaates külastatakse kuldsuu Oliveri kodu, käiakse Aireniga kaasas koolitunnis, sõna saavad lapsevanemad ja võistkondade kapteni Daniel ning Ines.

«Väikesed hiiglased: Finaali eel» on Kanal 2 ekraanil täna kell 19:35