Prints Harry leinavatele lastele: valu väheneb ajaga

Prints kohtus laste ning nende isaga Twickenhamis ning lohutas perekonda mõttega, et ajaga valu väheneb. Nooruke Emily sõnas The Telegraph'ile, et kohtumine printsiga oli väga südamlik: «Ta ütles, et isegi kui praegu tunneme me ennast kohutavalt, siis see tohutu valu ikkagi väheneb.»

Perekond Briggs kohtus prints Harryga ragbimängul ning perekonnapea, isa Matt Briggs, tunnistas kui liigutatud ta kohtumisest oli: «See oli lastele kindlasti väga oluline.»

Harry tunnistas mõni aeg tagasi The Telegraph'ile, et ema surm jõudis talle täielikult kohale alles 28-aastaselt ning see lõi paariks aastaks ta elu täiesti sassi. «Ema teemaga teismelisena mittetegelemine lõi mu nüüd mitmeks aastaks jalust ja mitmel korral olin vaimse kokkuvarisemise äärel. Nüüdseks olen abi saanud ja eluga edasi läinud. Tegelen viha maandamiseks ka poksiga, olen varasemast tasakaalukam, sest minu sees ei ole enam hävitavaid emotsioone,» teatas praegu 32-aastane prints Briti meediale antud intervjuus.

«20. eluaastate alguses korrutasin endale, et kõik on korras, kuid 25. eluaasta paiku hakkasin tundma, et tegelikult ei ole, sest minu sees on palju väljaelamata emotsioone. Kogu see kurbus ja valu hakkas korraga pinnale tulema. 28.–30. eluaasta olid kõige raskemad, sain aru, et pean midagi enda heaks tegema,» sõnas sinivereline.

Printsi teatel on ta raskest ajast üle saanud ja ta tunneb end nüüd märgatavalt paremini.