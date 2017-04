Elu24 video! HÕFFi programmi koostaja Helmut Jänes: mõned õudusfilmide fännid on pahandanud

Elu24 on kohal Haapsalu õudusfilmide festivalil HÕFF ning saab osa korralikust nišifilmide paraadist, olles vaadanud nii harivaid ja lõbusaid dokumentaale, kui põnevikke ja horrorit. Täna on käimas festivali teine päev ning sel puhul uurisime programmi ühelt koostajalt, kui suur töö on filmide valimine, milline on HÕFFi tulevik ning miks võiks ka Hollywoodi filmide austajad festivalil ära käia.