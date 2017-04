Valus hoop: sa oled IKEA nime kogu aeg valesti hääldanud

Kui oled seniajani arvanud, et kuulsa Rootsi sisustusbrändi nime võib hääldada nii nagu seda loed, siis eksid. House Beautiful otsustas meid kõiki valgustada ning selgeks teha, et IKEA nime ei hääldata mitte viisl «I-K-E-A», vaid nimi peab kõlama hoopis kui «ee-KAY-uh». Rootslased olevat aga juba harjunud, et ülejäänud maailm kuulsa brändi nime neist erinevalt hääldab ja ei näe selles probleemi.

Järgmine kord Helsingisse šoppama sõites siis tead!