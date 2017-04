Elu24 intervjuu! Sven Lõhmus: rootslased aitasid «Verona» pildilise, mitte helilise poolega

Stuudio kõrval on muusikaloome protsessis Sveni jaoks teine oluline koht tema kodu. «Suur osa minu loomingust sünnib ka kodus. Mulle väga meeldib hommikul koduseinte vahel tass kohvi juua ja seejärel tööle hakata,» sõnab ta ning lisab, et stuudios toimub muusika vormistamine. «Siin on õhtuti hea olla ja täisvõimsusel loodavat muusikat siis juba ka kuulata,» ütleb ta.

Rääkides «Veronast», lõhub mees romantilise illusiooni, et Eesti tänavuse euroloo meloodia tal Romeo ja Julia maja ees veini juues peas helisema hakkas, sest nii see ei olnud. «Meloodia mul Itaalias olles siiski peas veel ei helisenud. Sõitsin tuhandeid kilomeetreid üksi maha ja olin turistist rekkamees,» selgitab Eesti Laulu võiduloo autor ning paljastab, et mõttest tegelikkuseks vormus «Verona» väga lühikese ajaga Eestis. Tuleb välja, et Eesti Laulu läheneva esitamistähtaja tõttu tuli tal pala kiirelt kodustes tingimustes ära vormistada.

Sven Lõhmus / Toni Läänsalu

Oma töömeetoditest rääkides paljastab mees, et demode sisselaulmisel kasutab ta nii üksi kui artistiga töötades esialgu suvalist inglise keelset «lälinat». «Me laulame lood alati inglise keeles sisse, ükskõik, mis keeles see lugu lõpuks välja antakse. Sel viisil oleme lood saanud rütmiliselt kõige täpsemad ning meloodilisemad, nii et demode salvestamisel meeldib mulle inglise keel tõepoolest kõige rohkem,» lausub teisipäeval Kiievisse sõitev Eesti Eurovisiooni loo autor.

Peale Eesti Laulu konkurssi avalikustati, et võidutiimiga hakkavad koostööd tegema Rootsi produtsendid ning loole tehakse üheskoos uuenduskuur. Autor kinnitab aga, et heliliselt jäi «Verona» samaks ning põhiliselt tulid rootslased appi pildilisega: «Arvan, et kui inimesed praegu sellise loo poolt hääletasid, siis toimib see ka edaspidi.»

Kunagi Black Velveti ridades musitseerinud Sven läheb oma neljandale Eurovisioonile vastu hea tundega. «Muretsen ainult selle pärast, et kõik kaasa saaks võetud. «Kohvrisse peab näiteks kindlasti mahtuma väike mobiilne stuudio,» sõnab muusik ning kinnitab, et ettevalmistused minekuks on läinud hästi ja suuri muresid ei ole.

Kuula kindlasti ka intervjuud Sveniga ning saa teada, millise üllatusega «Verona» tiim täpselt enne eurokaruselli algust veel välja tulla jõudis!