Taavi Tõnisson: teater vajab uut visiooni, mida minul pole

Taavi sõnas ajakirjale, et tema aeg antud ametis on läbi saanud ning uude majja kolimisega vajab teater ka uut visiooni: «Tegin, mis lubasin ning minu aeg selles ametis on läbi.» Samas ei jäta Taavi kaugeltki teatrieluga hüvasti jätkates aktiivse näitleja ning lavastajana. «Ehk toob suurest vastutusest vabanemine ellu tagasi väikesed isiklikud hetked, millest teravalt puudust tunnen,» vaatab Taavi lootusrikkalt tulevikku.

Nukuteater. Küllike Rooväli/Postimees