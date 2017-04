Filmisoovitus: 7 kõige õõvastavamat filmi Volbriööks

Volbriööl ei pea tingimata luua seljas linna peale lendama, vaid võib hoopis diivanil jälgida teiste edukate nõidade ja paranähtuste toimetamisi. Reklaamivaba internetitelevisioon Viaplay otsis oma videoteegist välja 7 sobilikku filmi Volbriöö möödasaatmiseks, kõik varustatud eestikeelsete subtiitritega ning reastatud filmiportaali IMDB hinde järgi:

“Ärkamine” (“The Awakening”, 2011), IMDB hinne 6,5 1921. aastal on Inglismaa Esimese maailmasõja kaotuste ja leina haardes. Vandenõude avastaja Florence Cathart külastab üht internaatkooli, et leida seletus seal nähtud lapsvaimule. Kõik, millesse ta uskunud on, hakkab koost lagunema, kui "kadunud" inimesed end ilmutama hakkavad.

“Naine mustas” (“The Woman In Black”, 2012), IMDB hinne 6,4, Londoni advokaat Arthur Kipps, keda mängib meistervõlur Harry Potter ehk Daniel Radcliffe isiklikult, leinab endiselt oma armastatud naist Stellat. Too suri nelja aasta eest nende poega Josephit sünnitades ja see segab mehe tööd. Tööandja annab talle viimase võimaluse oma töökohta säilitada, saates ta üksildasse külasse nimega Cryphin Gifford, kus ta peab uurima Eel Marsh House'i nimelise kinnistu dokumente. Maja kuulus hiljuti surnud proua Drablow'le. Kohale jõudes kohtub Arthur jurist Jerome'iga, kes soovitab tal koju tagasi sõita. Arthur läheb aga siiski üksildasse mõisahoonesse ning avastab peatselt, et Eel Marsh House'is kummitab musta riietatud naisterahva kättemaksuhimuline vaim.

“Saatan” (“Devil”, 2010), IMDB hinne 6,3, Viis inimest jäävad Philadelphia kõrghoones lifti kinni ning nad saavad peagi aru, et nende seas on saatan ja keegi ei saa oma saatuse eest põgeneda.

“Viimane nõiakütt” (“The Last Witch Hunter”, 2015), IMDB hinne 6,0, Nõiakütt Kaulder (Vin Diesel) saab Nõidkuninganna (Julie Englbrecht) poolt igavese elu needuse vahetult enne, kui too ta käte vahel sureb. Seetõttu on Kaulder juba sajandeid kurjasid nõidu jahtinud, elades üksildast elu, lahutatuna oma naisest ja tütrest. Kui Nõidkuninganna kättemaksu haududes surnust üles tõuseb, järgneb lahing, mis seab inimkonna saatuse kaalukausile. Kas Kaulder suudab vastased hävitada?

“Pakt” (“The Pact”, 2012), IMDB hinne 5,8, Õed Nichole ja Annie naasevad pärast ema surma vastumeelselt oma lapsepõlvekoju. Õed tunnetavad majas ööbides, et seal on veel keegi – kostub kummalisi hääli, asjad liiguvad iseenesest ning ilmub pilt tundmatust naisest koos nende emaga. Annie hakkab nägema painajalikke unenägusid, mis paljastavad kohutava tõe ema minevikust.

Annabelle” (2014), IMDB hinne 5,4, On aasta 1970. John Form (Wade Horton) ja ta naine Mia (Annabelle Wallis) on õnnelikus abielus, elavad Santa Monicas ja ootavad oma esimest last. Mees ostab naisele vanamoodsa nuku, ent asjalood kisuvad süngeks, kui üks noor paar nende majja tungib ja end tapab. Selle tagajärjel hakkab Formide vastu huvi tundma üks satanistlik sekt.

“Teisel pool ust” (“The Other Side Of The Door”, 2016), IMDB hinne 5,3 Pere elab idüllilist elu võõrriigis, kui äkki saab nende noor poeg traagilises autoõnnetuses surma. Lohutamatu ema saab teada vanast rituaalist, mis laseb tal pojaga veel viimast korda hüvasti jätta. Ta reisib iidse templi juurde, kus on uks, mis viib allmaailma. Ema eirab ukse avamise püha keeldu, rikub tasakaalu elu ja surma vahel ning päästab valla kurja vaimu.