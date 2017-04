Julge ettevõtmine: saate «Klassikatähed» võitjad soleerivad Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees

«Kolmikkontsert on Beethoveni loomingu Tuhkatriinu – helilooja üks unikaalsemaid, samas üks kõige karmimalt põlatud ja kriitikute poolt materdatud teoseid alates esiettekandest kuni 20. sajandini. Alles viimastel aastakümnetel on see monumentaalne teos saanud väärilisi ettekandeid ja pälvinud ka väärilist vastukaja,» kommenteeris programmi valikut Olari Elts.

Põhikontserdil, mis algab kell 19, tuleb lisaks Elleri meeleolukatele orkestriminiatuuridele ja Beethoveni kolmikkontserdile ettekandele Brahmsi kolmas sümfoonia, mis on Olari Eltsi sõnul helilooja kõige autobiograafilisem ja melanhoolsem. «Brahmsi kolmandas sümfoonias väljendub suurepäraselt tema selle eluperioodi moto «Frei aber froh» («vaba, kuid õnnelik»)». «See viimane lause saab lisatähenduse, kui meenutada, et Brahmsi armastatud ja põlatud rivaal Richard Wagner suri mõni kuu enne selle sümfoonia kirjutamist. See on ühtlasi kõige wagnerlikum Brahmsi sümfoonia. Nüüd võis ta seda endale lubada,» kommenteerib Elts.

Sümfooniakontserdi (kell 19) ja sellele eelneva kammerkontserdi (kell 18) ühendab tervikuks Eesti muusikaklassik Heino Eller, kelle sünnist 7. märtsil 2017 möödus 130 aastat. Kolme klassikatähe esituses kõlab eelkontserdil Elleri kammermuusika.

Aktiivselt maailma kontserdilavadel esinevat Olari Eltsi on rahvusvahelises ajakirjanduses nimetatud lummavalt osavaks, napi kehakeelega, kuid väljendusrikkaks dirigendiks, kelle «dirigeerimisstiilist õhkub intelligentsust ja sügavat musikaalsust».

Katariina Maria Kits on lisaks «Klassikatähtede» telekonkursi võidule pälvinud auhinnalisi kohti ka mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel. Alates 2016. aastast õpib ta Trossingeni Muusikakõrgkoolis professor Marina Chiche juhendamisel.

Marcel Johannes Kits on lisaks «Klassikatähtede» telekonkursi võidule pälvinud esikoha Eesti keelpillimängijate konkursil (2015), esikoha ja kaks eripreemiat Johannes Brahmsi nimelisel konkursil Austrias (2016) jpm. Alates 2014. aastast õpib ta Trossingeni muusikakõrgkoolis professor Francis Goutoni juhendamisel.

Sten Heinoja on lisaks «Klassikatähtede» telekonkursi võidule pälvinud esikoha ja kolm eripreemiast, sh ERSO eripreemia VIII Eesti pianistide konkursil (2014) jpm. Alates 2015. aastast jätkab ta õpinguid Londoni Royal College of Music`u magistriõppes professor Vanessa Latarche’i juhendamisel.