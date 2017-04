Valik on tehtud: selgusid TMW Telliskivi artisti-auhinna võitjad, keda pärjati magusa preemiaga

Auhinna võitjad valiti TMW muusikatööstuse esindajatest delegaatide poolt 133 tänavusel TMW festivalil esinenud Eesti artisti seast. Kõikide võitjate puhul märgiti ära veenev esitus, selgelt eristuv helipilt ja artistlik kuvand ning ekspordipotentsiaal.

Post-pop produtsendi ning vokalisti Mart Avi puhul rõhutati enim tema esituse terviklikku kunstilist kontseptsiooni, moodsat ja omakõlalist helipilti ning mängulist vokaali. Mõjuka muusikakriitiku ja -kirjaniku Simon Reynoldsi sõnul eristus Mart Avi niinimetatud kontseptroonika artistidest eeskätt oma teatraalsuse ja artistlikkusega; briti muusikaveebi Drowned in Sound ajakirjanik Anastasia Connor nimetas Avi aga «tõeliseks žanrijärgse ajastu artisti kehastuseks» ning tema TMW ülesastumist üheks oma viimaste aastate erakordseimaks kontsertelamuseks.

Mart Avi TMW kontsertkava oli üles ehitatud peamiselt tema mullu ilmunud ning muusikakriitikute poolt ühe kõrgeimalt hinnatud kodumaise albumi «Rogue Wave» materjalile.

«Pikalt painama jäänud luumurrust taastununa andsin oma TMW esinemised suure hoo ja uuestisündinud skeleti pealt,» meenutab artist. «Peas käis korralik tulevärk, mille sädemed proovisin lavalt alla suunata, et mitte põlema süttida!»

Loorbereile puhkama jääda Avi ei plaani: «Nüüd mõnda aega peatuda ei kavatse ning kuna helitehnika minu käes kaua ei kesta, siis kulub auhinnaraha jooksvate kadude ja tulevaste ehmatuste katteks. Tegelen ilmselt veel sel aastal ilmavalgust nägeva plaadiga, mille nime ma veel ei ütle. Aitäh!»

Lugudekirjutaja ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja koos bändiga esitles festivalil oma tänavu ilmunud esimest täispikka sooloalbumit «Efterglow». TMW delegaadid toonitasid tema muusika ainulaadset põhjamaist laengut, impressionistlikke kitarrikäike, filmilikku kõlapilti ning kogu bändi kõrget pillimängu taset. USA raadiojaama KEXP programmijuht Chris Kellogg nimetas Pärnoja ja tema bändi «fantastiliseks avastuseks» ning Tape Op muusikaajakirja toimetaja Alex Maiolo sõnul on «Efterglow» muusikas põhjamaalastele ainuomast «maastiku-heliriba» tunnetust.

Pärnoja möönab, et tänavune TMW oli tema jaoks toimekas ja tulemuslik: «Astusin bändiga üles neljal korral. Sinilinnus vallandus nii publikust kui lavalt lausa plahvatuslik möll, kodukontserdil avastasin täiesti uue formaadi, kus publiku ja «laval» olija vahel tekib uutmoodi mõistmine ja ühine tunnetus. Vaba Laval oli meie suurim publik, aga selle kohalolek ja keskendumine oli nii intensiivne, et mõne vaiksema koha või pausi ajal oli vaikus lihtsalt nii vaikne, nagu poleks keegi isegi hinganud – pin drop’i koht. BiitMe plaadipoes sai taas publikule eriti lähedal oldud ja tohutu toetus, mis seal valitses, pani meie TMW-tuurile unustamatu punkti.»

Tulevikuplaanidest rääkides ütleb Pärnoja, et soovib «Efterglow» albumit veel palju laivis esitada: «Usun, et just elav esitus laval on see, mis plaadile talletatu elama paneb ja edasi viib. Üksjagu plaane on juba tehtud ja tundub, et kontserte ja põnevaid koostööplaane tuleb aina juurde. Tänavu on meil plaanis veel mitu showcase festivali Euroopas ja antud auhind võimaldab seda mulle ja minu bändile.»