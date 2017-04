Rasmus Rändveel uus amet?

Hiljuti postitas Rasmus Facebooki´s, et on alustanud tööd ühe hotelli juhtkonnas ja ootab hotelli Facebooki leheküljele inimeste like´i. Juhtkonnas toimetamine on seotud Rasmuse õpingutega Estonian Business School`is, kus laulja õpib ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal. Rasmuse Facebooki üleskutse kõlab järgmiselt:

«Võib-olla te kõik ei teagi, aga alustasin tööd ühe toreda hotelli juhtkonnas. Okei, võib-olla vaid neljaks päevaks ning magistrikraadi aine raames, ent teie abi paluksin siiski! Nimelt võistleme teiste võistkondadega selles, kes kõige paremini enda hotelli juhivad ning konkurents on tihe! Seetõttu palungi antud lehele teie "like"-i, võite jagada ka seda postitust ning veel lisaks on oodatud kiitev ja ülistav tagasiside sellest, kui mõnus teil ikka meie hotellis puhata oli».

Hotell, mille juhtkonnas Rasmus Rändvee toimetab, on Pirital asuv Bow Tie Hotel.