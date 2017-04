Merle Jääger on naiselikumaks muutunud: käin viimasel ajal väga harva pükstega

Jäägerile on see teine meheroll pärast legendaarset Hamletit 30 aastat tagasi, vahendab ERR.

Kuigi Jääger tõdes «Ringvaates», et meest on täiesti normaalne mängida, on ta viimasel ajal hakanud panema tavaelus rohkem rõhku naiselikkusele.

«Ega ma viimasel ajal, isegi maal on väga harva, kui ma pükstega käin. Kuidagi on viimasel ajal seelikud ja kleidid,» tunnistas Jääger.