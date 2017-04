Demi Rose! maailma kõige seksikam DJ

Üks allikas teadis rääkida The Sun´i kolumnis, et neiul suured plaanid muusikamaailmas. «Peale selle, et Demi Rose on ilus tüdruk, on tegemist loova neiuga.»

Demi Rose´i sotsaiaalmeedia kuulsus algas sellest, kui ta 18-aastasena avas Instagrami konto. Sellest ajast on tema jälgijate arv tõusnud 4,2 miljonini!

Eelmisel nädalal postitas kaunitar endast Instagrami pildi, mis peaaegu «purustas» interneti: Kahe päeva jooksul oli pilt saanud ligi 100 000 meeldimist.

Instagrami modell rääkis The Sun´ile antud intervjuus, et alguses oli pisut imelik, kui inimesed teda tänaval ära hakkasid tundma. Nüüd on neiu aga tähelepanuga harjunud. vahendas The Sun

Kuula Demi debüütlugu DJ-na siit