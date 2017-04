Video: «Simpsonid» tähistavad eriosaga Donald Trumpi 100 võimuloleku päeva

Kuid Trumpi elu ja tegemisi on kajastanud ka edukas animasari «Simpsonid», mis nüüd tegi uue osa, mis räägib USA presidendi 100 esimesest võimuloleku päevast, edastab foxnews.com.

2000. aastal valminud osas «Bart to the Future» näidatakse Trumpi tulevikus presidendina. Nüüd on Trump mõnda aega president olnud ja «Simpsonid» jätkavad tema üle ironiseerimist.

Youtube’i jõudnud osas on näha Valge Maja pressiesindajat Sean Spicerit pooduna, juures silt «I quit» (loobun). Donald Trumpi nõunikku Kellyanne Conwayd on näha Spiceri surnukeha juurest minema jooksmas ja ütlemas, et temast ei saa pressiesindaja mantlipärijat.

Kaader animaseriaalist «Simpsonid» / Kuvatõmmis/Youtube

Eriosas on ka Valge Maja poliitika peastrateeg Steve Bannon ja Trumpi väimees Jared Kushner, kes teineteist kägistavad. Trumpi on näha väga rahulolevana, et ta esimesed kolm kuud ametis on olnud edukad ning ta on allkirjastanud rea seadusi, kaasa arvatud talveunes karudele jahipidamise.

Kaader animaseriaalist «Simpsonid» / Kuvatõmmis/Youtube

«Simpsonite» osas on viide ka Trumpi lähedusele Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ning USAs on dollari asemel käibele võetud rubla.

84-aastane ülemkohtu kohtunik Ruth Bader Ginsburg vilistatakse välja ja asendatakse Ivanka Trumpiga, kelle moeloomingu üle samas irvitatakse.

Siis on näha Homer ja Marge Simpsonit, kes vaatavad televiisorit. Marge võtab viimase Prozaci tableti ja leiab, et Trump ei sobi presidendiks. Homer soovitab 70-aastasele presidendile aega anda.

Kaader animaseriaalist «Simpsonid» / Kuvatõmmis/Youtube

Trump ei ole «Simpsonite» uut osa veel kommenteerinud, kuid varasemal ajal on ta teda puudutavale üsna kiiresti Twitteris reageerinud.