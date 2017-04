Video ja pildid: 116-aastast mehhiklannat peeti pangakonto avamiseks liiga vanaks

Maria Félix Nava, kes on 116-aastane ja saab 20. juulil 117-aastaseks, on nii Mehhikos kui maailmas üks vanemaid inimesi, edastab The Guardian.

Maria Felix Nava / Stringer/Reuters/Scanpix

Naine ei saanud kolm kuud 1200 peeso (umbes 60 eurot) suurust riigipensioni, kuna Citibanamex pank keeldus teda kliendiks võtmast.

Jalisco osariigi sotsiaalhoolekande juhi Miguel Castro sõnul rakendusid selle aasta alguses uued pensionireeglid, mille kohaselt peab riigipensioni saajal olema pangakonto. Eakal naisel ei olnud seda varem, kuna talle toodi raha koju.

«Pangas öeldi mulle, et pangakonto avamise ja kaardi saamise vanusepiir on 110 eluaastat, kuid mina olen kuus aastat vanem,» sõnas hea tervise juures olev eakas naine ajakirjanikele.

Félix Nava saab oma põhilise sissetuleku kodus valmistatud maiustuste müümisest, kuid riigi poolt anatav toetus kulub samuti ära.

Jalisco osariigi esindaja Castro vabandas eaka naise ees ja viis talle ettenähtud pensioniraha.

Citibanamex pank teatas, et Félix Nava vanus ületas nende süsteemis oleva vanusepiiri, mis on 110 eluaastat ning selle tõttu ei saanud nad talle kontot avada ja pangakaarti väljastada. Nad parandavad oma süsteemi, et ka 110 eluaastast vanemad inimesed saaksid nende teenuseid kasutada.

Castro nimetas juhtunut absurdseks lisades, et Félix Navale viiakse seni raha koju, kuni ta saab pangakonto.

Maria Félix Nava, kes on oma kümnest lapsest kuuest kauem elanud, elus on olnud üsna palju julmust ja tragöödiaid.

Naise sõnul oli ta alles laps, kui ta isa Mehhiko 1910. – 1912. aasta revolutsiooni ajal tapeti ja ema rööviti ning ta kaks venda kadusid. Ta kasvas üles tänavalpsena ja õppis juba varakult, kuidas ellu jääda.

Félix Nava elus on olnud ka õnnelikke ja rahulikke perioode, mis seni ta näole naeratuse toovad.

«Varasemal ajal olid kõik vaesemad, kuid õnnelikumad. Nüüd on kõigi eesmärgiks raha, kuid ollakse õnnetud,» arvas mehhiklanna.

Félix Nava sõnul andis jumal talle pika elu, kuid oma rolli on võinud mängida ka õige toitumine, mis enamjaolt koosneb kohalikest köögiviljadest.

Jalisco osariigi eakateuuringute instituudi juhi Alma Salase teatel on Félix Nava oma vanuse kohta hea tervise juures, ta ei soovi kasutada ratastooli, vaid jätkab oma jalgadel liikumist, kasutades keppi.

Ametlikel andmetel on maailma kõige vanem inimene 117-aastane jamaicalanna Violet Brown.