Eestlased kulutavad kõvasti raha kohtinguäppidele ja hasartmängudele

«Enamik Google Play ostud on seotud meelelahutusega ja võib välja tuua neli suuremat kategooriat: strateegia- ja hasartmängud, suhtlusportaalid ja muusikateenused,» selgitas Aron ja lisas, et üldjuhul ostetakse mängudes lisavõimalusi ehk mänguraha, et liikuda kõrgemale tasemele.

Kõige rohkem ostavad eestlased Google Playst järgmisi teenuseid:

1.Growtopia mängud. Nendele kulutavad eestlased kõige rohkem raha. Mängu mõte on koguda asju, peita ja kaitsta neid varaste eest. Mängijad saavad üksteisega ka vestelda. Mängul on 13 miljonit kasutajat ja eestlased ostavad Google Play’st meeletutes kogustest mängurahasid ehk growtoken’eid, millega oma strateegiat edasi arendada. Kõige populaarsem on 10-eurone pakett „It’s raining gems“, mis annab mängijale 50 000 mänguraha. Pakette on valikus eri suurustes.

2.Clash Royale. See on strateegiamäng, kus omavahel peavad sõda kuningad. Mäng on edasiarendus varasemast versioonist Clash of Clans. Uus versioon on võitnud mängijate poolehoiu, sest üle 10 miljoni kasutaja on hinnanud mängu viie punktiga viiest. Mäng ise on küll tasuta, tasulised asjad võimaldavad kiiremini mängu tasemeid läbida. Kõige rohkem ostetakse eri kogustes mänguraha 9, 4 ja 19 euro eest. Kõige kallim ost on 49 eurot, aga see ei ole eestlaste seas kuigi populaarne. Eraldi tehakse eripakkumisi pühade puhul.

3.Pokemon GO. See mäng ei ole populaarsust kaotanud, algne vaimustus on küll möödas, kuid eestlased on hakanud kasutama tasulisi lisavõimalusi. Sarnaselt teiste mängudega ostetakse siingi erinevates kogustes raha ehk pokecoin’e, populaarsem pakett on 5 eurot eest 550 Pokemoni raha.

4.Tinder. Kuumim kohtinguäpp on tasuta, kuid regulaarse kuutasuga on võimalik soetada endale Tinder Plus, mis toob kaasa uusi võimalusi. Näiteks saab enda profiili nädala jooksul 30 minutiks tõsta kõige populaarsemate profiilide hulka, anda mõnele potentsiaalsele kaaslasele uue võimaluse või otsida kaaslast üle maailma. Eestlased kasutavad kõige rohkem Tinder Plusi, mis maksab kuus 10 eurot.

5.Twoo. See suhtlusvõrgustik on ka eestlaste seas üsna hinnas. Üle maailma on rakendusel üle 160 miljoni kasutaja. Äpp on tasuta, kuid lisavõimaluste eest tuleb maksta 3–25 eurot, eestlaste lemmik on 10 euro väärtuses Twoo Premium.

6.Texas Holdem Poker. Hasartmängudest on tipus pokker ja rakendus Texas Holdem Poker. Tegemist on kõige kiiremini areneva pokkeriäpiga. Ligi ühe euro eest saab osta edasijõudnute versiooni, kus saab pokkerit mängida tehisintellekti vastu. Lisaks saab osta eri summade eest mängu žetoone.

7.Google Play Music. Selles rakenduses on tuhandeid esitusloendi ja 40 miljonit laulu. Tasulise teenusena saab kujundada endale personaalse muusikakanali. Eestlased kasutavad seda võimalust väga usinalt.