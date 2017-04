Kellele annaks Hannes Võrno tiitli aasta meelelahutaja 2017 tiitli?

Legendaarne telenägu, saatejuht ja kaitseväelane Hannes Võrno oli Facebookis emotsionaalne, kui jagas tänusõnu väikesele Oliverile ja tema emale. Hannes arvab, et Oliver on see, kellele tema annaks tiitli, eesti aasta meelelahutaja 2017.

«Eesti AASTA MEELELAHUTAJA 2017 ilma ühegi konkurendita! Tubli, Oliver ja sügav kummardus Sinu ema ees, kes on kasvatanud tubli poisi. Ära digimuutu mitte kunagi palun – räägi kogu oma põlvkonnale neid imelisi lugusid hundist ja vasikast. Aitäh pisarateni emotsionaalsete hetkede eest, milliseid ei mäleta televisioonis ammu. Aitäh, kallis väike Oliver, päris elu olemasolu tõestamise eest!» kirjutab Hannes Võrno enda postituses.