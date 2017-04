Ekspert: Põhja-Korea sõjavägi üritab hirmutada butafooriaga

Sellest 15. aprillil toimunud paraadist rahvusvahelisse meediasse jõudnud fotosid ja videoid vaadanud USA endise luureanalüütiku Michael Pregenti arvates on osa Põhja-Korea relvadest butafooria, edastab Daily Mail.

Põhja-Korea sõdurid paraadil / Xinhua/Cheng Dayu)/SIPA/Xinhua/Cheng Dayu)/SIPA/Scanpix

Ameeriklase teatel oli isegi põhjakorealastest sõdurite päikeseprille üritatud muuta lääne militaarprillide sarnaseks. USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa sõdurid kasutavad näiteks spetsiaalseid eritehnoloogiaga turvaprille, mis on tihedalt ümber kandja näo, kaitstes silmi plahvatuse eest.

Põhja-Korea eriüksuse sõdurid / Xinhua/Cheng Dayu)/SIPA/Xinhua/Cheng Dayu)/SIPA/Scanpix

«Põhja-Korea sõjaväeparaadil nähtud relvadest osa on viletsad võltsingud, millega ei ole sõja korral mitte midagi teha. See ähvardusi jagav paariariik tahtis näidata oma jõudu, mida tal tegelikult ei ole,» sõnas USA mõttekojas Hudson Institute töötav ekspert.

Põhja-Korea demonstreeris sõjaväeparaadil oma relvastust / STR/AFP/Scanpix

Eksperdi sõnul on teada, et Põhja-Koreas on pidev laskemoona puudus ning sõduritel käes olnud pärisrelvades, näiteks AK-47-s puudusid kindlasti padrunid.

Ta lisas, et kui Põhja-Koreal ei õnnestu nende plastmassist ja ülevärvitud mängurelvade abil maailma lollitada.

Põhja-Korea sõdurid paraadil / Wong Maye-E/AP/Scanpix

Pregenti teatel oli sõjaväeparaadil näha ka pärisrelvi, kuid neid oli vähe ning isegi osa ballistilisi rakette võisid olla võltsingud.

Põhja-Korea sõjaväeparaad Pyongyangis / Damir Sagolj/Reuters/Scanpix

Pyongyangis toimunud paraadiga tähistati Põhja-Korea asutaja Kim Il-sungi 105. sünniaastapäeva. Kim Il-sung oli praeguse liidri Kim Jong-uni vanaisa.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un / KAZUHIRO NOGI/AFP/Scanpix

Põhja-Korea ja lääne suhted on viimasel ajal aina pingelisemaks muutunud. Põhja-Korea on teinud juba mitu aastat raketikatsetusi, millest osa on luhtunud ning ähvardanud lääneriike rünnata, kuid hiljuti ähvardas ta lasta põhja USA lennukikandja USS Carl Vinsoni, mis oli suundumas Jaapaniga sõjalaevadega ühistele treeningmanöövritele.